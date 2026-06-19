La cruda realidad de Viñales tras su lesión: "En invierno estaba en el equipo oficial de KTM, ahora no sé ni donde estoy"

Aún pueden haber sorpresas en el mercado de MotoGP 2027, pero todo apunta que Maverick Viñales podría ser la última 'víctima' de KTM. La marca austríaca, que en su día dejó en la estacada al campeón de Moto2 Remy Gardner tras solo un año en categoría reina, o también a Johann Zarco, tampoco está tratando bien al piloto de Roses, que lleva meses trabajando para recuperarse de una lesión de espalda y ahora mismo no está a su mejor nivel.

Maverick ha explicado en Brno que se siente 'maniatado' por una clásula en su contrato que le impide firmar por otro equipo hasta finales de este mes de junio. KTM tiene hasta entonces para decidir si le renueva o si le libera. A estas alturas, si ocurre lo segundo significará que con toda probabilidad el piloto catalán se quedará sin moto para el próximo año o tendrá muy difícil hacerse con alguna de las que está semi comprometidas.

"Yo siempre he demostradi mi lealtad con KTM. En invierno me dijeron estaba en el equipo de fábrica; luego, en el Tech3, y ahora ya no sé ni dónde estoy. También podría haber firmado con alguien, a pesar de las restricciones que tenía por contrato y no lo hice", ha resumido Maverick.

Si KTM prescinde de sus servicios el panorama se complicará y mucho para Viñales: "En invierno me podía haber buscado la vida sino contaban conmigo; ahora ya no creo. El equipo me pide resultados ahora que estoy lesionado y no puedo dar mi máximo, pero sí lo podré dar en dos meses", lamenta.

"Tengo un contrato que dice que estoy obligado a esperarme hasta una fecha X. Yo no incumplo nada. Hay que esperar, porque no queda otra. En Superbikes no creo que me vea. Si me voy de MotoGP ya hecho todo lo que tenía que hacer. Si me voy de aquí, pues a disfrutar de la vida", zanja.