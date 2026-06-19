Marc Márquez arranca con mejor tiempo y caída en Brno

Marc Márquez vuelve a ser el 'jefe'. Cada vez más recuperado de la última doble intervención de hombro y pie a la que se sometió tras el GP de Le Mans, el nueve veces campeón ya marcó un punto de inflexión en Hungría, firmando un doblete y alcanzado su victoria número cien. Y este viernes ha comenzado al frente en los Libres 1 del GP de la República Checa, con un crono de 1.15.3.303, aunque se ha ido al suelo en los compases finales de la sesión, sin mayores consecuencias.

La tanda matinal en Brno ha arrancado con una caída de Pedro Acosta en la curva 9 y otra de Maverick Viñales, seguidas de una salida de pista del líder del Mundial, Marco Bezzecchi y otro accidente de Diogo Moreira

Àlex Márquez ha vuelto a la acción un mes después de su grave accidente en el GP de Catalunya y tendrá que pasar control médico en unos minutos para ver si puede seguir compitiendo el resto de Gran Premio. 18º en este FP1, todo indica que sí podrá hacerlo.

Marc Márquez ha comandado casi desde el principio para terminar como el más rápido, por delante de Fabio Quartararo (Yamaha) y Raúl Fernández (Aprilia). En los últimos instantes Márquez se iba al suelo en la curva 7 perdiendo el tren delantero. Jorge Martín ha sufrido problemas técnicos, aunque antes ha ensayado en la zona de la ‘long lap’, ya que fue sancionado con dos de ellas tras el accidente múltiple en la salida de Balaton Park.