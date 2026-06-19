¿Qué puede más que el riesgo a morir? La pasión por correr

Lo más sencillo es pensar: están locos. Y punto. Nadie en su sano juicio (si es que alguien puede mantenerse siempre en su sano juicio) tomaría una decisión así, a los 33 días de haber rozado la muerte o, como poco, la posibilidad de quedarse tetrapléjico. Ellos mismos entienden a los que piensan así, pero es su pasión, no su profesión, no su trabajo, no su deber: su pasión.

Y, dos, casi desde que nacieron, a los tres, cuatro y cinco años, llevan sorteando el riesgo, acostumbrándose a caerse y levantarse (casi) al mismo tiempo. Y, como reconoce el doctor Ángel Charte, responsable médico del Mundial de MotoGP, “en cuanto salen de la pista y entran en la clínica, lo primero que te preguntan es cuando podrá volver a subirse a la moto. Todo es mental. Su mente es especial, mucho más especial que la nuestra”.

No es solo Àlex Márquez, no, no, antes lo fue Fermín Aldeguer, con un clavo intermedular de 40 centímetros en su fémur izquierdo; antes lo fue Jorge Martín, tras romperse 11 costillas y sufrir una perforación de pulmón; antes Marc Márquez, con doble operación en su hombro (cuarta) y pie derecho…Y todos vuelven, Vuelven a asumir el riesgo de hacerse daño, de caerse.

“Mira, estamos aquí, venimos aquí, corremos para esto: para caernos, levantarnos y volver a correr. O levantarnos, curarnos y volver a correr. Yo entiendo que no es fácil de entender, ni lo pretendemos, pero es así. Si te pasas el día pensando que te puedes caer, ni progresarás, ni serás veloz”, comenta a El Periódico Aldeguer, una de las más firmes promesas, perdón, realidades del motociclismo mundial. “¿Cómo se sentirá Àlex en el primer entrenamiento de Brno?, ni idea, pero lo he visto mejor que nunca. Está como un pincel. Ha adelgazado algo. Y recuperará la confianza rápidamente. Eso es lo que marca la diferencia entre nosotros: quién antes cambia el chip es el que está delante”.

El doctor Charte, el ‘ángel de la guarda’ de los 100 pilotos que participan en el Mundial de motociclismo en las tres categorías, asegura que Àlex “como el resto de compañeros” son perfectamente conscientes del riesgo que corren. “Nunca tienen miedo, pero sí respeto a lo que hacen”. Y Àlex ha sido perfectamente consciente de que ha estado muy cerca de tener que abandonar el motociclismo. “La séptima vértebra, que es muy, muy, especial, se daño longitudinalmente, es decir, de arriba abajo, si se hubiese dañado transversalmente, de forma horizontal, el daño hubiese sido horrible”.

“Yo, por suerte, no he sufrido un accidente ni una lesión tan seria como la de Àlex, es más me sorprende que esté tan pronto dispuesto a subirse a la moto”, señaló Fabio Quartararo a El Periódico, el campeón de Yamaha. “Para mí, una cosa es que se caigas y te hagas daño, por un error tuyo, de pilotaje o estrategia, el que sea, y otro que sufras un accidente cuya causa te es ajena. Cuando la culpa es tuya, regresas pensando que, simplemente, pilotarás como antes; cuando el error es externo, como le ocurrió a Àlex, la duda puede permanecer. ¿Volverá a ocurrir?”

Cuando le preguntas al ‘Diablo’ si, cuando sufres un accidente tan bestia, puede ser que pienses en él cuando vayas a 260kms/h. detrás de otra moto, nada más volver a competir, el campeón francés dice: “Nuestra capacidad para desconectar nuestro cerebro es bestial. Cuando te subes a la moto no piensas en otra cosa que en todo lo que tienes que hacer para ser rápido. No tienes tiempo de nada más. Regresar cuanto antes forma parte de nuestra vida, más que de nuestra profesión”.

“Es muy posible”, relata Maverick Viñales, “que a nuestros seguidores les llame la atención que nosotros, en cuanto nos caemos, vayamos corriendo a coger, de nuevo, la moto y, si aún está en marcha, la levantamos como podemos y volvemos a la pista. La razón no es otra que un clavo saca a otro clavo, la manera de quitarnos el susto u olvidar la caída es volver a la pista ¡ya!, rápidamente. O eso, o vamos corriendo al ‘box’ a coger la segunda moto”.

“Hay que sacarse esa mala espina de encima cuanto antes”, contionúa relatando el piloto de KTM. “Hay que tener la mente despejada para no retener los malos momentos. No es fácil, pero llegas a acostumbrarte. Si no lo logras, dejas de correr, no hay otra solución. En un deporte de alto riesgo, la mente lo es todo, todo. Hay que aparcar el miedo. ¿Cómo?, elevando tu nivel de superación”.

“Me ha sorprendido mucho, mucho, ver a Àlex aquí, es admirable después del accidente que sufrió en Barcelona”, explica ‘Martinator’ a El Periódico. ¡Menudo uno para mostrar su admiración o sorpresa por un regreso precipitado! “Yo sufro mucho, mucho, por los compañeros que regresan tras un accidente o recuperación. Brno nos gusta, aquí se va muy, muy, rápido y Àlex debe estar atento a no precipitarse. Pero él no es nuevo, él sabe muy bien de que va este trabajo”.

Martín, que está protagonizado una grandiosa temporada, piensa que “Àlex, como todos nosotros, cuando volvemos de una seria lesión, siempre nos guardamos un pequeño margen, un pelín y solo aprietas a medida que vas recuperando la confianza”. Sobre la posibilidad de que el accidente de Montmeló regrese en algún rincón de la mente del ‘Pistolas’ en la primera sesión de Brno, ‘Martinator’ asegura que “no hay peligro. ¿Sabe por qué?, porque los pilotos somos muy selectivos y solemos olvidarnos de las malas experiencias y siempre nos quedamos con lo bueno”.

Cuando le describo al italobrasileño Franco Morbidelli, uno de los discípulos preferidos de Valentino Rossi y uno de los pilotos más inteligentes y cultos de la parrilla de MotoGP, cómo puede sentirse Àlex al subirse, de nuevo, a la Ducati tras su desagradable y milagrosa experiencia de Montmeló, ‘Morbi’ comenta con enorme naturalidad: “Simplemente es nuestro trabajo. Somos gente normal, que trabajamos con la misma dedicación y pasión que el resto de la gente. ¿El accidente de Àlex? Un ‘shock’ de nuestra profesión. Todo el mundo tiene percances así en su trabajo, todos. Sé que mucha gente piensa que estamos locos, pero, no solo sabemos lo que nos jugamos, sino que nos preparamos a diario para afrontar estas situaciones y resolverlas”.

“Me imagino que los compañeros de parrilla con los que has hablado te habrán dicho lo mismo: para le gente esto nuestro es muy difícil de explicar”, relata finalmente Àlex Rins, piloto oficial del equipo Yamaha. “Pero te diré más: esto no es solo nuestro trabajo, ni siquiera nuestra profesión, esto es algo más, esto es nuestra pasión desde niños, desde muy niños”.

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Rins, que aún no tiene resuelto su futuro y, por tanto, ni siquiera sabe si, la próxima temporada, seguirá compitiendo en MotoGP o tendrá que dar un paso atrás y fichar por alguna marca oficial del Mundial de Superbikes, completa su reflexión con una sonrisa y un “muy a menudo pienso que nacimos y crecimos para esto. Sí, sí, creo que fuimos enseñados para esto”. Vale, ok, pero ¿nunca piensan en el último accidente? “Nunca, cuando pilotas una MotoGP a 350 km/h. no te da tiempo a pensar. Toda tu atención tienes que depositarla en lo que estas haciendo. Y, créeme, para ser veloz, para estar delante, tienes que hacer muchas cosas. Y bien. No, no, no hay tiempo de pensar en nada más”.