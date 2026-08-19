Scott Redding, el genio que creció con Márquez y dilapidó su talento por falta de apoyo: "Marc sintió pena por mí"

Scott Redding y Marc Marquez, pilotos de la generación del 93 y dotados de un enorme talento, compartieron parrilla en las categorías inferiores y protagonizaron el famoso podio del ‘baby boom’ en Donington Park, en 2008, cuando el británico ganó la carrera de 125 cc y el catalán subió al podio, ambos con solo 15 años.

A partir de ahí, sus carreras deportivas tomaron rumbos muy diferentes y mientras Márquez alcanzó nueve títulos mundiales (siete en la clase reina), se convirtió en la referencia de MotoGP y en 2026 sigue luchando por su décima corona, Redding acabó su trayectoria mundialista en 2018 sin éxitos destacados y compite actualmente en Superbikes.

Ahora, el piloto de Gloucester ha recordado sus inicios junto a Marc Márquez en el podcast ‘Scruff Bags by HMY’ y ha dado las claves que según él, le impidieron exprimir su clase y seguir la estela del astro de Cervera.

Redding niega que la nacionalidad tuviera que ver: "El pasaporte siempre se ha manejado como un gran tema en MotoGP, por supuesto, influye. Pero la mayor parte es el dinero. Y está claro que el apoyo que recibió Marc Márquez no lo recibió Scott Redding«, apunta.

En su debut en 2008, el británico corrió en las filas del Blusens Aprilia; mientras que Márquez lo hizo de la mano de Repsol KTM. "Él siempre estuvo sobre el mejor material. En Moto2 tenía su propio equipo con su propia gente, y después todos ellos se fueron con él en bloque a MotoGP, con el equipo oficial de Honda", recuerda.

Según Redding, Marc también se vio favorecido por el reglamento. Por ejemplo, con la llamada ‘regla de los rookies’, que establecía que los novatos en la categoría reina debían pasar dos años por un equipo satélite antes de dar el salto al oficial. "Esa regla estuvo dos años en vigor. Cuando llegó Márquez, ya no existía. Directo al equipo oficial de Honda. No me quejo, pero esas son las diferencias", subraya.

"No creo que el pasaporte británico lo explique todo. Creo que el pasaporte es el nombre que le ponemos a todo esto para excusarnos de que no hacemos más por nuestros pilotos. ¿Por qué ninguna gran empresa británica dice: Tenemos a uno de los mejores pilotos británicos del mundo, ha ganado su Gran Premio de casa, ahí hay futuro, subámoslo a la moto oficial? Eso no pasa. Márquez tenía a Repsol y a Red Bull. Contra eso no puedes competir", lamenta Redding.

"Al final coges lo que sobra y, aun así, se esperan milagros de ti. Eso no funciona. Durante un tiempo me las arreglé, pero en algún momento la historia se acabó", explica Scott, que destaca una anécdota de 2015, cuando estaba en el Marc VDS. La Honda comenzó la temporada con un chasis que no dio los resultados esperados; y mientras Pedrosa y Márquez pudieron cambiarlo, Redding no. "Marc me dijo después que sintió pena por mí, porque sabía perfectamente contra qué estaba peleando", concluye.