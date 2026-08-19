Raúl Fernández, candidato al título de MotoGP: "Vengo de estar en la mierda, pero valió la pena"

Está protagonizando su mejor temporada en MotoGP, pero hace apenas un mes, Raúl Fernández no tenía clara su continuidad en la categoría. En la última carrera de Silverstone, tras el parón veraniego, el madrileño celebró su renovación con el Trackhouse Aprilia y se reivindicó con una sobebia victoria por delante de las dos Aprilia oficiales de Jorge Martin y Marco Bezzecchi. Un éxito que le mete de lleno en la lucha por el campeonato y le deja a 56 puntos del liderato.

En la web de MotoGP no han dejado pasar la historia de superación de Raúl, que cuenta hasta qué punto ha sufrido para llegar hasta aquí: "Nosotros no somos superhéroes, somos pilotos de moto que nos hemos dedicado desde pequeños a esto. Superman son las personas que hacen algo para cambiar el mundo. Médicos, bomberos... Yo me siento un afortunado de hacer lo que quiero y dedicarme a lo que amo, porque al final hago lo que más me gusta en el mundo que es montarme en la moto", asegura.

El camino no ha sido fácil: "Mi vida al cien por cien se basa en entrenos, en sacrificio y en pilotar. Primero porque es lo que me gusta y segundo porque al final, sabiendo que es mi pasión, también es mi trabajo. Miras atrás, ves todo lo que has conseguido desde donde vienes y te das cuenta realmente del gran esfuerzo que hay por parte de la familia, del trabajo que hay día a día... en definitiva valoras más el haber conseguido llegar a MotoGP", reconoce.

El piloto del Trackhouse destacaba que, aunque es necesario el talento, el método y la constancia en el trabajo son importantísmos. "Hay una parte muy importante de sacrificio y esfuerzo. Sin sacrificio y esfuerzo no te puedes preparar. Nuestros cuerpos no nacen sabiendo ir en una moto a 360km/h. Tienes que educarlo para ir ahí. Lo más difícil de ser piloto es saber gestionar tan joven tantas emociones. Y aparte de eso, subirte a una moto e ir rápido", señala.

Como todos sus compañeros de parrilla, sueña con "ser campeón del mundo", pero es consciente de que solo uno lo logrará. En todo caso, está preparado para asumir lo que le depare el destino. "Vengo de estar bastante en la mierda hace unos años, de pasar por momentos difíciles y que nada salga. Cuando todo va mal te lo cuestionas todo. Hace dos o tres años, cuando no tenía opción a jugarme nada, me costaba hacer las repeticiones en el gimnasio o los últimos diez kilómetros con la bici, que se hacían bola".

Ahora, viéndolo en perspectiva, Raúl considera que "todo el sacrificio ha valido la pena, los buenos momentos, pero sobre todo malos", dice.

Con vistas a la pelea por el título, el madrileño, que marcha sexto, no se descarta, aunque recuerda que "todavía estoy muy lejos de Jorge (Martín) y de Marco (Bezzecchi). Llevo tanto tiempo sin estar en estas posiciones que al final, luchar con ellos es muy difícil compararme. Lo que quiero hacer es disfrutar, si puedo hacer una carrera como la de Silverstone lo haré, si puedo luchar por hacer podio lo intentaré y sobre todo tengo que quitarme una barrera mental para ver realmente que puedo luchar", confiesa.