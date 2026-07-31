Oficial: Iker Lecuona reemplazará a Fermín Aldeguer en Silverstone

Fermín Aldeguer no podrá competir en el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará del 7 al 9 de agosto en Silverstone. El piloto murciano sigue recuperándose de su lesión y será sustituido por Iker Lecuona para la cita británica, tal y como confirmó su equipo.

El piloto murciano, que ya empezó la temporada marcado por un accidente mientras entrenaba en el mes de enero, sufrió una caída en los entrenamientos del pasado Gran Premio de los Países Bajos que le provocó una una fractura de la vértebra cervical T7. Aldeguer se quedó fuera del Gran Premio y tampoco pudo tomar parte en el Gran Premio de Alemania que marcó el inicio del parón estival.

"Fermín Aldeguer se perderá Silverstone como medida de precaución. Autorizado para reanudar el entrenamiento a partir del 15 de agosto, con un regreso esperado en Aragón en aproximadamente un mes. Iker Lecuona lo reemplazará en la Ducati del Gresini este fin de semana", reza la nota difundida por el Gresini Racing.

En Sachsenring, la escudería que dirige Nadia Padovani decidió no sustituir al piloto pero la normativa exige un recambio para la siguiente cita y desde Gresini han optado por Lecuona, tal y como ya hicieron en el GP de Hungría para sustituir a Àlex Márquez.

En esa cita, el actual piloto de Superbikes consiguió un meritorio séptimo puesto que le permitió sumar nuevo puntos.