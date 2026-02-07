Márquez pone el 'picante' al deslumbrante show de MotoGP en Malasia

Los grupos The Script, Pawsa y Dolla han puesto la música y MotoGP, el ruído de los motores y un desfile de estrellas de gran calibre, encabezado por el campeón Marc Márquez y su flamante Desmosedici en color Rosso Centenario. El Mundial 2026, que arranca a finales de mes en Tailandia, ha alzado el telón con un magnifico espectáculo de presentación en Malasia, al pie de las Torres Petronas, que ni la lluvia ha podido deslucir.

Han sido más de dos horas de show, con los pilotos de todos los equipos de MotoGP rodando en las calles de Kuala Lumpur ante una multitud de seguidores, haciendo filigranas y sorteando parches de agua en el asfalto, con mucha precaución para evitar cualquier riesgo de lesiones a estas alturas, con el primer gran premio del año a la vuelta de la esquina.

Curiosamente, cuando peor estaba el asfalto, el nuevo tandem de Pramac Yamaha, formado por Jack Miller y el campeonísimo de Superbikes, Toprak Razgatlıoğlu, que se estrena esta temporada en MotoGP, han sido los que han rodado más al límite, con los aficionados absolutamente entregados.

También ha sido posible ver de nuevo subido a su Aprilia a Jorge Martin, que no pudo participar esta pasada semana en los primeros test de pretemporada en Sepang al estar aún convaleciente de sus dos últimas operaciones.

“En la primera curva tuve que poner el pie en el suelo porque no quería caerme otra vez, pero después Bezzecchi me ha enseñado la línea y a partir de ahí todo ha ido bien", ha bromeado el piloto madrileño, que todavía es duda para los próximos test de Tailandia.

'Martinator', que en 2025 vivió un año desastroso y no pudo apenas disfrutar del número 1 de campeón al encadenar accidentes y graves lesiones, ha recuperado el dorsal 89 en su moto y confía en poder resarcirse esta temporada, que podría ser la última con los de Noale, ya que en el paddock se da por hecho que ha alcanzado un acuerdo con Yamaha de cara a 2027.

Si es así, Martín podría llegar a Yamaha en sustitución de Fabio Quartararo, que se marchará a Honda. El 'Diablo', campeón del mundo 2021, ha sido el gran ausente este sábado en el evento de Malasia junto al lesionado Fermín Aldeguer (Gresini).

Quartararo, que se cayó el primer día de test en Sepang y se fracturó el dedo corazón de su mano derecha, regresó a su casa en Andorra, desde donde ha enviado un mensaje que ha sido emitido en vídeo durante la presentación.

Como no podía ser de otra forma, MotoGP ha dejado lo mejor para el final y el show lo han cerrado la escuadra campeona, Ducati, y sus pilotos Marc Márquez y Pecco Bagnaia, acompañados por el manager general del equipo, Gigi Dall'Igna,

Márquez ha empezado el recorrido subido a su GP26, de pie y seguido de cerca por un dron que ha captado el detalle cuando el campeón ha intentado acercarse a las vallas para saludar a los fans, ha derrapado y a punto a estado de dar un pequeño susto. Afortunadamente, la cosa ha acabado en anécdota.

Ya en el escenario, Marc ha tomado la palabra para dejar claro que intentará ir a por su décimo título: “Hemos pasado temporadas muy difíciles, pero el año pasado volví a ser campeón del mundo y ahora nos estamos divirtiendo. Por eso volveremos a intentarlo en 2026, frente a mi hermano Álex y mi compañero Pecco", ha lanzado.

Bagnaia, sonriente a pesar de que los rumores le sitúan fuera de Ducati en 2027 y todo apunta a que será relevado por Pedro Acosta, también ha prometido batalla: “Lo intentaremos todo para intentar ponérselo a Marc más difícil. He vuelto a sentirme bien en los test, con mejores sensaciones", ha advertido.