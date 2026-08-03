Verstappen compara su decisión sobre el futuro con la de Alonso: "Fernando tiene 45 años y yo 28, es distinto"

El futuro de Max Verstappen sigue siendo una incógnita. El tetracampeón de Fórmula 1 sigue valorando qué es lo mejor para su trayectoria profesional después de insinuar, al inicio del curso, que su futuro tal vez no pasa por mantenerse en la categoría. Eso sí, todo esto fue antes de conseguir cuatro podios con un RB22 que poco a poco va asomando la cabeza en la parte delantera de la parrilla.

Max atravesó un inicio de temporada complejo. El piloto de Red Bull se encontraba lejos de luchar por podios en esta nueva era de la Fórmula 1, y se mostró muy crítico con el nuevo reglamento, en el que las unidades de potencia cuentan con un 50% de energía eléctrica que ha obligado a los pilotos a adaptarse a una nueva forma de conducción, dejando al lado el instinto y viéndose limitados por la gestión de la batería.

Max Verstappen durante una carrera / Red Bull Contentpool

El descontento llegó a tal nivel que el neerlandés llegó a acusar a la competición de ser una "Fórmula E con esteroides". Pese a tener contrato con Red Bull hasta 2028, dejó abierta la puerta a una retirada. "Uno se pregunta si vale la pena. ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Disfrutando más viendo a mis amigos cuando no estoy compitiendo?", dijo Max en unas declaraciones ofrecidas a la 'BBC Radio 5 Live' tras el GP de Japón.

La cosa ha cambiado en las últimas carreras. Max ha vuelto al podio y en el Red Bull Ring (Austria), estuvo cerca de llevarse la victoria. Pero el nuevo reglamento sigue siendo un problema para él. Como lo es para varios de los pilotos de la parrilla. Sin ir más lejos, también Alonso vinculó su futuro con esta era. "Si me voy no es por el rendimiento del coche, sino por si no puedo disfrutar de este reglamento", dijo tras el paso hacia adelante de Aston Martin en Hungría, tal y como recoge 'Marca'.

Sobre esto, precisamente, fue preguntado Verstappen, quien se encuentra en una situación similar. "Claro, Fernando tiene 45 años, así que probablemente le resulte más fácil decir: 'me retiro'", decía el '3', tal y como recoge el medio antes citado. "Pero como piloto profesional, es difícil, sobre todo cuando no te sientes cómodo con el reglamento y no eres competitivo en este momento. Fernando, por supuesto, no merece estar en la 21ª posición", opinaba.

En proceso de adaptación

"Yo tengo 28 años, así que es un poco diferente. Claro que puedo parar fácilmente, no hay problema, pero me encanta correr y estoy intentando adaptarme a lo que tenemos, aunque ahora mismo no sea lo que me gusta", decía. Algo que cambiará de forma progresiva en los próximos años, tal y como anunció la FIA meses atrás. El motor de combustión irá ganando más peso hasta quedarse en un 60/40 en 2028.

"Me siento bien por mi parte, pero no hay nada que decir porque no está pasando nada. Estoy concentrado en sacarle el máximo provecho al coche, y eso ya es bastante complicado", expresaba, consciente de que aún le quedan 11 carreras para seguir lidiando con este monoplaza antes de pasar al 58/42 del 2027.

Lejos de alimentar la polémica con Red Bull, especialmente después de que se le vinculase con otras escuderías como Mercedes o McLaren, Max agradece el trabajo en equipo. "Este equipo es como una segunda familia para mí. Sólo intento entender mejor nuestro coche y volver a la senda de la victoria. Hemos estado cerca un fin de semana y espero que sea más frecuente, pero como dije antes, la tendencia es claramente ascendente, así que es bueno verlo", sentenciaba.