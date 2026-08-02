El renacido Hamilton: ni las sanciones pueden con él

Ha llovido mucho desde aquel domingo de 2025 en Hungaroring en el que Lewis Hamilton se llamaba a sí mismo inútil. El piloto británico atravesaba un momento complicado en el que era su primer curso con Ferrari. Los resultados no llegaban. Y parecía quedar poco de aquel heptacampeón. Muchos lo dieron por jubilado... pero a alguien como al mítico '44' nunca se lo puede enterrar. Y este curso, en la era de un nuevo reglamento que ha levantado ampollas, ha resultado ser uno de los más regulares y competitivos.

Mientras algunos de los campeones de la parrilla, como Max Verstappen o Lando Norris, experimentaban más problemas de lo habitual con los monoplazas con un 50% de energía eléctrica, Hamilton renacía. Hasta tal punto que, de la sexta plaza a final de curso (a 267 puntos del título de Norris), ha pasado a llegar al parón de verano de este 2026 segundo en el campeonato, a 50 puntos de Kimi Antonelli, líder del campeonato.

Y no es una casualidad. Lewis es el único piloto de la parrilla que no ha sumado un cero en lo que va de temporada este curso, después le prosiguen Kimi Antonelli y Lando Norris. Ha cosechado un total de cuatro podios y una victoria en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que supuso su regreso a la primera plaza tras la última en el Gran Premio de Gran Bélgica de 2024.

A todo esto se le suma el hecho de que el piloto de la fábrica del Cavallino Rampante ha recibido una gran cantidad de sanciones a lo largo de este curso. El piloto de la fábrica del británica ya ha sido penalizado en cuatro de las 11 carreras disputadas antes del parón veraniego.

Lewis Hamilton saludando al público durante un GP / FRANCK ROBICHON / EFE

Un ejemplo de pérdida de puntos duante un GP podría ser el GP de Gran Bretaña. En Silverstone, Hamilton recibió una sanción de cinco segundos por adelantarse en la salida. Eso le impidió acercarse a Charles Leclerc y luchar por la victoria, terminando finalmente tercero. Posiblemente, allí se dejó tres puntos, puesto que marchaba en segunda plaza en el momento que cumplió la sanción y terminó en la plaza que partía.

Otro ejemplo de carrera en la que se dejó puntos fue, en el Gran Premio de Hungría. Fue sancionado por obstaculizar a Oscar Piastri en vuelta rápida de clasificación, y pasó de ser segundo a quinto. Por otro lado, también recibió otra sanción por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Tras ser penalizado con el tiempo tras terminar la carrera, perdió el tercer puesto frente a Antonelli y además fue superado por Charles Leclerc, dejando escapar otros cinco puntos. No obtante, todas estas situaciones no habrían ayudado a que se acercase a un invicto Antonelli.