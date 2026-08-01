Honda asume la presión con su nuevo motor para Aston Martin: "Debería volver a mejorar los tiempos"

Se vienen carreras clave en el box de Aston Martin tras el parón veraniego. Tras diez primeras citas para olvidar, las dieciséis mejoras que llegaron en Hungaroring (Hungría) dieron pie a la esperanza en Silverstone. Avances en el chasis que se verán complementadas con la versión B de la unidad de potencia Honda, en la que la fábrica japonesa ha estado trabajando a contrarreloj en los últimos meses para tratar de revertir los problemas de vibraciones, fiabilidad y falta de potencia... entre otros asuntos. Sea como sea, desde Sakura se mantienen optimistas.

Si bien se esperaba que el estreno del nuevo motor se produjese en Países Bajos, Aston Martin aprovechó su segundo 'filming day' del curso para que su piloto de pruebas, Jak Crawford, pusiese en pista la nueva unidad de potencia para poder testearla por primera vez en circuito. En competición, eso sí, la fecha de estreno será del 21 al 23 de agosto en Zandvoort (Países Bajos).

En Honda tienen claro que la pelota empieza a estar en su tejado. Hay presión, sí, pero también confianza en el trabajo de los últimos meses. "Para ser sinceros, sí. En Hungría, durante la carrera, hemos visto un ritmo bastante bueno.Y cualquier mejora es muy importante para alcanzar a los que van por delante. Introducir una nueva unidad de potencia en Zandvoort es bastante importante. Ahora el chasis funciona bien, así que nuestra unidad de potencia debería volver a mejorar los tiempos por vuelta", expresaba Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda en F1.

El objetivo no es otro que dar las herramientas necesarias a Fernando Alonso y Lance Stroll para que puedan, al menos, competir. Algo que ha estado muy difícil en la primera mitad del curso... la batalla la tenían por no ser los últimos. "Fernando acumula un enorme bagaje y su feedback siempre es fundamental. Trabajar con él supone una gran ventaja. Tiene una enorme motivación para mejorar el rendimiento del coche. Nos hace muchas peticiones y siempre respetamos su opinión. Nos interesa mucho escuchar sus comentarios", expresaba el japonés, tal y como recoge 'RacingNews365'.

El objetivo: un mundial con Alonso

Además, el ingeniero se atrevió a apuntar alto. "Alonso tiene una enorme motivación para mejorar el rendimiento del coche. ¿Ganar el mundial con Fernando Alonso?, sí, ese es el objetivo", expresaba.

Por su parte, Alonso es consciente del trabajo que tiene por delante el equipo... y el fabricante japonés. "Hay cierta presión, ¿no? Quiero decir, somos un solo equipo. Trabajamos juntos. Conocemos nuestras debilidades e intentamos ayudarnos mutuamente. Creo que Honda intentó subsanar algunas de las debilidades del coche a principios de año. Ahora, con el chasis, nosotros intentamos ayudar a Honda todo lo que podemos", dijo el piloto asturiano.