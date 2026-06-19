El representante de Verstappen pone fecha a la decisión sobre su futuro: "La máxima prioridad es ganar"

El futuro de Max Verstappen sigue en el aire, pese a que el neerlandés tiene contrato con Red Bull en Fórmula 1 hasta 2028. No obstante, el pobre rendimiento del RB22 y su descontento por el nuevo reglamento ha desenvocado en que el dorsal '3' insinúe una posible retirada a finales de este mismo curso, mientras que varias informaciones apuntan que estaría buscando otro equipo en el que recalar en 2027. Sea como sea, sobre el futuro del tetracampeón se ha pronunciado en las últimas horas su representante, Raymond Vermeulen.

No es ningún secreto que la mayoría de contratos en el 'paddock' contienen una gran cantidad de cláusulas con matices. También lo posee el de Max. Si al llegar el parón veraniego Verstappen no está entre los tres primeros del mundial de pilotos (actualmente es séptimo, a 51 puntos del tercer clasificado que es George Russell), podría negociar su salida.

Max Verstappen, en el GP de Catalunya / EUROPA PRESS

“Nuestro contrato finaliza a finales de 2028. Por supuesto, los contratos siempre incluyen cláusulas de rescisión, pero hasta ahora nunca hemos tenido que recurrir a ellas”, asegura Vermeulen en una entrevista con 'Sport Bild'. "Al contrario, siempre hemos sido leales y lo seguiremos siendo", expresaba.

Pudo ejercer en 2025 aquella cláusula. Se habló mucho sobre una posible salida a Mercedes (algo que vuelve a despertar cierto 'run run'), pero finalmente terminó segundo en el campeonato, a dos puntos del vencedor que fue Lando Norris con un McLaren muy superior al Red Bull durante toda la temporada. Decidió rendirle lealtad a la fábrica que lo llevó a lo más alto en hasta cuatro ocasiones y que le dio el voto de confianza a la hora de debutar en el 'Gran Circo' con solo 17 años. Actualmente ya tiene 28.

El parón veraniego, momento clave

Según el representante del reconocido piloto, el objetivo no es otro que dejar claro el futuro en breves. "Queremos tomar una decisión rápidamente para que todos sepan a qué atenerse, posiblemente incluso antes del parón estival", expresaba. "Nos gustaría que Max continuara con Red Bull y terminara su carrera allí, pero siempre debe tener la oportunidad de luchar por victorias", decía. "Esa es la máxima prioridad de Max, ganar", apuntaba.

La retirada parece una opción menos posible en las últimas semanas, puesto que la FIA ha anunciado cambios en el reglamento tras las quejas en las unidades de potencia de los nuevos monoplaza, que cuentan con 50% de energía eléctrica. El objetivo es llegar al 60/40 entre la unidad térmica y la eléctrica en 2028. Algo que parece que ha convencido al neerlandés.