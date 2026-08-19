Sainz explica por qué ha elegido seguir en Williams

La 'silly season' se ha reactivado después del parón veraniego de la Fórmula 1 y entre los equipos que no tenían clara su alineación, Williams ha sido el primer equipo en despejar dudas, al confirmar la renovación de su actual dupla de pilotos Alex Albon y Carlos Sainz. El madrileño, que se convierte en uno de los mejor pagados de la parrilla, con un salario entre los 25 y 30 millones por temporada, ha explicado sus particulares razones para seguir en la formación de Grove pese a la decepción por los resultados de este año.

"Hay muchas razones para quedarse y seguir esforzándose junto al equipo. Principalmente, por las personas que conforman esta gran familia. Creo en la fortaleza del grupo para alcanzar el éxito y considero que el equipo de Williams posee el talento, la motivación y la pasión necesarias para devolver a la escudería a lo más alto", considera el madrileño.

"También se están produciendo muchos cambios, inversiones y proyectos tras bastidores que me hacen creer que vamos por el buen camino. Hemos encontrado un obstáculo en el camino esta temporada, pero contamos con todos los ingredientes necesarios para recuperarnos y volver con más fuerza", añade Sainz.

Para Sainz los planes de futuro de Williams resultan "emocionantes". El piloto español destaca que "una de las cosas que más valoro es tener una relación franca. Desde el primer día en el equipo, he experimentado esto no sólo con James (Vowles), el resto de la dirección y los miembros de la junta, sino también con las distintas personas de toda la organización. Para mejorar y avanzar, es importante ser transparente y honesto, y contar con un entorno de trabajo en el que todos puedan asumir la responsabilidad de sus acciones con el objetivo de mejorar. Ese es el tipo de conversaciones que he mantenido en este equipo".

Williams confía en Sainz y en su capacidad de liderazgo en todos los equipos por los que ha pasado en F1. Y Carlos espera corresponder a su confianza: "El objetivo sigue siendo exactamente el mismo que cuando llegué: devolver a este equipo al lugar que le corresponde. El camino será desafiante y tendremos que dar lo mejor de nosotros para conseguirlo. No obstante, contamos con los ingredientes necesarios para lograrlo, y sólo depende de nosotros seguir esforzándonos en la búsqueda de la excelencia. Si nos centramos en el proceso, prestamos atención a los detalles y confiamos en nuestro instinto, estoy convencido de que llegarán los resultados. El reto está aquí y estoy listo para afrontarlo", señala.

"Sigo muy de cerca todo lo que sucede en el equipo, no sólo en el circuito, sino también en la fábrica de Grove. Solo cuestión de tiempo que logremos encajar todas las piezas y empecemos a ver resultados en la pista. Contamos con los ingredientes adecuados; ahora depende de nosotros aprovecharlos al máximo y hacer que todo funcione", zanja Carlos.