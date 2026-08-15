Andrea Stella, director de McLaren: "La lección más importante que hemos aprendido es que, en tiempos difíciles, la unión hace la fuerza"

El pasado Gran Premio de Hungría supuso un punto de inflexión en el campeonato antes de empezar el parón estival. Un momento clave para muchos equipos, pero en especial para McLaren, vigente campeón tanto del mundial de pilotos como del mundial de constructores. La escudería de Woking empezó el curso como el gran favorito pero los primeros grandes premios dejaron claro que estaban lejos de Mercedes, el rival a batir este año, pese a montar el mismo motor.

De dominar en 2025, McLaren pasó a ser la tercera fuerza tras Mercedes y Ferrari en este 2026, con el actual campeón Lando Norris, muy lejos de los primeros puestos. Hasta Miami, cuarta cita de la temporada, no llegó el primer podio para él, con una segunda posición que supo a victoria. Tardó en regresar a los puestos de privilegio y no fue hasta el Gran Premio de Catalunya, ya en el mes de mayo, que pudo volver al podio, con la tercera plaza. Más aún costó la victoria, que llegó precisamente en Hungría, poniendo así final a una larga travesía por el desierto para afrontar el parón estival con buenas sensaciones.

Para Andrea Stella, director del equipo, esa cita en Budapest "fue el punto culminante" de lo que va de temporada, "no solo por el resultado, sino sobre todo porque el paquete aerodinámico que presentamos en el Hungaroring es el resultado de este cambio de rumbo en el desarrollo y nos ha permitido avanzar significativamente en términos de competitividad".

Lando Norris, en el podio de Hungría / Zsolt Czegledi

En una entrevista reciente a los medios oficiales del equipo, Stella hizo balance de estos primeros meses de competición en los que el equipo ha extraído un aprendizaje importante. "Creo que la lección más importante que hemos aprendido en estos siete meses de arduo trabajo es que, en tiempos de gran dificultad, la unión hace la fuerza. Hemos demostrado, ante todo a nosotras mismas, lo crucial que es la cohesión del equipo para recuperarnos y volver a la senda del éxito".

El italiano reconoce que, después de tres temporadas de "progreso constante", este complicado curso "ha supuesto un verdadero reinicio: no solo porque los cambios en las reglas fueron probablemente los más significativos en la historia de este deporte, sino sobre todo porque nos dimos cuenta del alto precio que habíamos pagado por el esfuerzo realizado durante 2025 para conseguir el doblete mundial".

"Podríamos habernos desmoronado; podríamos haber buscado excusas para no empezar el campeonato como habíamos terminado el anterior, pero no fue así: intentamos comprender las razones técnicas y estratégicas, y concentramos nuestros esfuerzos", continúa el directivo, que asegura sentirse orgulloso por esa reacción del equipo.

El parón, clave

En ese cambio de rumbo de McLaren, Andrea Stella reconoce que el parón por la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudí fue de gran ayuda. "La pausa forzosa de abril probablemente nos permitió centrarnos por completo en analizar el rendimiento del MCL40 y comprender plenamente que necesitábamos reorientar o reforzar su desarrollo en ciertas áreas del coche", asegura durante la entrevista.

Por otro lado, explica que "en los últimos meses hemos tenido la oportunidad de profundizar en el conocimiento de la nueva unidad de potencia suministrada por Mercedes HPP y de colaborar con nuestros socios técnicos para determinar la mejor manera de aprovecharla". "Ha sido un proceso largo, con sus altibajos, pero que empieza a dar sus frutos", asegura, aunque avanza que los próximos meses de este 2026 seguirán siendo complejos.

Buenos compañeros

Respecto a su dupla de pilotos, pese a los rumores que sitúan a Oscar Piastri lejos del equipo, Stella afirma estar "muy satisfecho con el rendimiento" de ambos. "Para Oscar y Lando, al igual que para sus veinte compañeros en la parrilla de la F1, el impacto de la nueva normativa ha sido realmente disruptivo", remarca.

Piastri y Norris, en la sede de McLaren en Woking / McLaren

Pese a que el "proceso de aprendizaje ha resultado complejo", para el italiano, "ambos han respondido de forma adecuada, trabajando con gran compromiso junto al equipo, día tras día" y cree que "aún hay margen de mejora, especialmente en lo que respecta a la unidad de potencia".

Stella destaca además la compenetración entre ambos. "No era seguro que, tras el año pasado, cuando lucharon por el título mundial hasta la última carrera, la armonía que habían forjado se mantendría intacta; sin embargo, no solo no ha cambiado, sino que la relación entre ellos y con el equipo se ha fortalecido aún más", asegura la respecto.