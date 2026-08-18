Honda confía en su nuevo motor para dar el esperado salto con Aston Martin en Zandvoort

Oficialmente, la Fórmula 1 vuelve a estar en fin de semana de carreras. Tras un parón de cerca de un mes, el 'Gran Circo' regresa este fin de semana para la cita anual en Zandvoort (Países Bajos), un momento clave para varias escuderías... pero sin duda decisivo para una en particular: Aston Martin. Tras el paquete de mejoras de chásis introducido en la cita en Hungaroring (Hungría), llegará el ansiado nuevo motor con el que Honda espera que el AMR26 pueda dar un paso hacia adelante.

Durante las diez primeras citas, era habitual ver a Lance Stroll y Fernando Alonso luchando por las últimas plazas de la parrilla, luchando con el Cadillac para ser el peor monoplaza de la parrilla. Lo que se esperaba antes de la pretemporada que fuese un proyecto competitivo, terminó en jarro de agua fría tras los primeros test en Barcelona. El resto, es história: problemas de fiabilidad, vibraciones, falta de potencia... con un claro responsable: Honda no había hecho los deberes como tocaba.

Desde la fábrica nipona entonaron el 'mea culpa'. Adrian Newey, artífice del diseño del monoplaza y jefe de equipo, desvelaba que el equipo humano en Sakura era muy distinto del que trabajó el el proyecto más exitoso de Honda con Red Bull.

Eso sí, la unidad de potencia no era el único fallo. El reputado 'gurú' del paddock trabajó también en mejorar el chasis y una batería de mejoras llegó antes del parón veraniego. Dieciséis cambios que se tradujeron en una mejora de ritmo en carrera y también a una vuelta (el ya rebautizado como AMR26 'B'). Stroll y Alonso pudieron dar el salto a la parte media de la parrilla al terminar 13º y 14º, respectivamente.

Todo esto, eso sí, sin el nuevo motor en el que Honda ha trabajado de forma incansable en los últimos meses. Ya lo probaron durante el 'filming day' en suelo húngaro, con el piloto de reserva Jak Crawford. Ahora, llega la hora de la verdad: por primera vez se estrenará durante un fin de semana de Gran Premio. Y no será en uno normal.

Un fin de semana al sprint

Países Bajos llega con un ajetreado fin de semana al sprint, el penúltimo del curso (el último será Marina Bay entre el 9 y el 11 de octubre). Eso significa que los entrenamientos libres se reducen a uno para dar paso a la clasificación para la carrera corta del fin de semana.

Eso supone un reto extra para Honda. "El Gran Premio de Países Bajos representa una etapa fundamental para Honda, ya que es aquí donde presentamos nuestra nueva unidad de potencia. Este es el resultado de un intenso periodo de trabajo realizado por HRC Sakura junto a HRC UK y Aston Martin", dice Shintaro Orihara, responsable de HRC en la F1 en unas declaraciones compartidas por la fábrica.

Fernando Alonso cambiando neumáticos en Hungaroring / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"En Zandvoort se correrá en un fin de semana al sprint, lo que significa que tendremos a disposición una sola sesión de entrenamientos libres. Esto será un desafío adicional para completar la evaluación de nuestro nuevo paquete en tan poco tiempo, pero es una prueba que estamos deseando afrontar", especifica.

Sin duda, los últimos progresos hasta el momento han sido positivos. "En Hungría vimos un paso adelante con el nuevo chasis. Con el motor estamos deseando consolidar estos progresos junto al equipo durante el resto de la temporada", sentenciaba.