El mercado de F1 se 'calienta': Así están los contratos de los pilotos

Max Verstappen tiene llave del mercado para la próxima temporada. El tetracampeón está descontento con Red Bull, no tiene un coche suficientemente competitivo y el clima se está enturbiando por momentos. Tras su accidente en Silverstone, por un defecto del alerón trasero que ya había provocado otro susto en Austria, el neerlandés explotó y sus críticas al equipo, que tampoco le dejó cambiar de motor como quería, dispararon los rumores sobre su adiós anticipado.

El contrato firmado en su día con Red Bull, en vigor hasta 2028, convirtió a Verstappen en el piloto mejor pagado de la parrilla, por encima incluso de Lewis Hamilton, con más de 60 millones por temporada. Pero su manager, Raymond Vermeulen incluyó una cláusula liberatoria por resultados, según la cual Max es libre de marcharse si en verano no está entre los tres primeros del Mundial. Actualmente es séptimo, a 103 puntos del líder Kimi Antonelli.

Hace un año por estas fechas Verstappen ya ‘flirteó’ con la posibilidad de cambiar de aires, pero se lo replanteó a tenor de su remontada en la segunda mitad de curso, que le llevó a pelear por el título con Norris hasta el final, terminando a solo dos puntos del británico.

Toto Wolff, que le quería a toda costa en Mercedes junto a su protegido Antonelli, demoró al máximo la renovación de Russell, pero tras el plantón de Verstappen acabó confirmando a su dupla de pilotos y no parece que ahora vaya a cambiarla. En todo caso, quienes conocen al austríaco saben que si Max se pusiera a tiro, haría lo que sea para intentar asegurarse al mejor piloto de la F1.

Otra opción que ha cobrado fuerza, especialmente en Gran Bretaña, es la de que Verstappen vista de ‘papaya’ en McLaren en 2027. Como Toto, también Zak Brown ha asegurado que está contento con su pareja de pilotos, formada por el campeón Norris y el australiano Oscar Piastri, pero ya se sabe que en F1 los fichajes ‘bomba’ suelen ocurrir apenas horas después de desmentidos oficiales. En este negocio nadie tiene el asiento asegurado.

Si se confirmase el acuerdo de Verstappen con los de Woking, que a partir de 2028 también tendrán a su ingeniero de confianza Gianpiero Lambiase, Piastri podría recalar en Red Bull de la mano de su manager Mark Webber, que en su día fue compañero y rival de Vettel en el equipo de las bebidas energéticas. Pero los de Milton Keynes tienen otros candidatos en su lista, entre los que se incluye Carlos Sainz, formado en la cantera de Red Bull y que debutó en F1 con Toro Rosso, llegando a compartir box con un joven Verstappen.

Verano agitado en los despachos

Sin duda, el mercado para 2027 está en su punto álgido, ya que después del verano empezarán a revelarse todos los movimientos del puzzle, en el que también juega un papel importante Fernando Alonso. A sus 44 años es probable que decida continuar al menos una temporada más en Aston Martin, aunque va a depender de que las mejoras en Hungría (chasis) y Zandvoort (motor) le den motivos para seguir, después del sufrimiento de estos últimos meses con el peor coche de la parrilla.

Isack Hadjar es el séptimo compañero de Verstappen en los últimos ocho años y se entiende que seguirá en Red Bull el próximo año, viendo su buen rendimiento. En el equipo filial, Visa Racing Bulls la situación es mucho más compleja. Nikola Tsolov , líder de la F2, pide paso y en Faenza podrían sacrificar a Liam Lawson, en favor del rookie Arvid Lindblad, Si Max se va, se abrirían más vías.

Ferrari ha renovado a largo plazo a Charles Leclerc con un contrato multianual de los que tanto se estilan últimamente en Fórmula 1. Y a falta de confirmación oficial, Lewis Hamilton, que firmó por dos años en 2025, también seguirá en 2027, tal como adelantó Fred Vasseur la semana pasada.

Pierre Gasly y Alpine anunciaron en septiembre un nuevo contrato que les une hasta finales de 2028. Más dudosa es la situación de Franco Colapinto, que aporta patrocinadores importantes y ha convencido a Flavio Briatore con su rendimiento, pero no tiene el volante asegurado.

En Audi, Bortoleto también tiene un contrato estable, pero no así el veterano Nico Hülkenberg. Y Cadillac ‘ató’ a medio-largo plazo a Sergio Pérez, mientras Valtteri Bottas está en una situación similar.

Así están los contratos de los pilotos

Max Verstappen (Red Bull) 2028

Isack Hadjar (Red Bull) 2026 con cláusula para 2027 Kimi Antonelli (Mercedes) Multianual con cláusula para 2027

George Russell (Mercedes) 2026 con cláusula para 2027

Charles Leclerc (Ferrari) Multianual, más allá de 2028

Lewis Hamilton (Ferrari) 2026 con cláusula para 2027

Lando Norris (McLaren) Multianual, más allá de 2027

Oscar Piastri (McLaren) Multianual, más allá de 2028

Fernando Alonso (Aston Martin) 2026

Lance Stroll (Aston Martin) Multianual

Franco Colapinto (Alpine) 2026

Pierre Gasly (Alpine) 2028

Alex Albon (Williams) 2026

Carlos Sainz (Williams) 2026

Liam Lawson (VisaRB) 2026

Arvid Lindblad (VisaRB), Desconocido, multianual

Esteban Ocon (Haas) 2026

Oliver Bearman (Haas) Desconocido, multianual

Nico Hülkenberg (Audi) 2026

Gabriel Bortoleto (Audi) 2028

Sergio Pérez (Cadillac) Multianual, más allá de 2026

Valtteri Bottas (Cadillac) Multianual, más allá de 2026