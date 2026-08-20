Aston Martin redobla su apuesta: al nuevo motor Honda se suman más mejoras para Alonso

El fin de semana en Zandvoort (Países Bajos) se antoja como crucial en el box de Aston Martin. Se pondrá en pista, por fin de forma oficial, el nuevo motor en el que Honda ha estado trabajando en los últimos meses, con el que se espera que Fernando Alonso y Lance Stroll puedan dar un paso hacia adelante. Pero no será la única novedad que los de Silverstone introducirán en el trazado neerlandés... también algún que otro cambio en el chasis. Por fin, mejoras y más mejoras. Y esto da rienda suelta al optimismo.

El inicio de curso en el box verde fue un auténtico caos. Alonso y Stroll se hundían en la parte baja de la tabla carrera tras carrera, sufriendo abandonos y muchos fallos en la unidad de potencia que Honda había desarrollado para el AMR26 en el año del cambio de reglamento. Vibraciones, falta de potencia, baja fiabilidad, problemas con la caja de cambio... se acumulaban los problemas.

Fernando Alonso tendrá mejoras en su AMR26 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mientras en pista estaban lejos de ser competitivos, tanto en la fábrica de Silverstone como en Japón se trabajaba sin descanso. También el chasis era mejorable, y Adrian Newey, artífice del diseño del monoplaza, era completamente consciente de ello. Por eso antes del parón veaniego, en Hungaroring (Hungría), se introdujo un paquete de dieciséis mejoras que funcionó a las mil maravillas.

Los de Silverstone pasaron de quedar eliminados en Q1 el fin de semana anterior en Spa, a más de dos segundos de su rival directo, a meter uno de sus coches en Q2 en Hungaroring. Una mejora a una vuelta que también se tradujo en el ritmo de carrera. Stroll terminó la carrera en 13ª posición, seguido de Fernando en la 14ª.

"No podemos traer actualizaciones mágicas"

Para este fin de semana, la novedad que más expectación genera es el nuevo motor. "No puedo decir exactamente cuánto margen podemos reducir con esta actualización, pero como he mencionado otras veces, en la Fórmula 1 debemos ser realistas. No podemos traer actualizaciones mágicas, pero creemos que con esto vamos a dar algunos buenos pasos", decía Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda F1.

La expectación es máxima, pero no es la única novedad que Aston Martin planea presentar este fin de semana. Las actualizaciones no cesan, y tras el 'éxito' en Hungría, se introducen nuevas mejoras aerodinámicas. Así lo confirmó este jueves Mike Krack, jefe de operaciones en pista de la escudería.

Nueva aerodinámica

"Este fin de semana tendremos un par de modificaciones aerodinámicas. Las declararemos mañana. Estarán en el suelo, en el alerón delantero", comenzaba diciendo el ingeniero.

Sin duda, el paso hacia adelante en Hungría ha servido de mucho y ha quedado claro que es el camino a seguir. "Todas estas mejoras vienen de los aprendizajes que tuvimos en Hungría. Así que creo que significarán un pequeño paso adelante", aseguraba Krack.

Se trata de un fin de semana complejo a la hora de poder probar cosas, puesto que solo habrá un entrenamiento libre el viernes para dar paso a la clasificación de la carrera al sprint. "Pero deliberadamente no podremos hacer grandes pruebas aerodinámicas este viernes porque nos centraremos en dejar resuelto la cuestión del motor. Será solo una sesión de entrenos este fin de semana, no debemos olvidarlo. Y está el riesgo meteorológico", sentenciaba.