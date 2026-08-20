Hamilton y la clave de su resurrección en Ferrari: "Nos llevó un año estar sincronizados, pero ahora lo estamos"

A diferencia del pasado curso a estas mismas alturas, Lewis Hamilton afronta con optimismo la segunda parte de la temporada 2026 de Fórmula 1. Nada tiene que ver el piloto que era entonces al de ahora. El británico ha vuelto a recuperar su esencia tras un primer curso complicado en Maranello, pero este año se ha adaptado a las mil maravillas al nuevo reglamento y al SF-26 y aterriza en Zandvoort (Países Bajos), como segundo clasificado en la batalla por el título.

Está a 50 puntos del liderazgo de Kimi Antonelli en un fin de semana que, a priori, tendría que ser favorable a las caracteríticas del Ferrari. Especialmente teniendo en cuenta que se esperan algunas mejoras por parte del equipo italiano. Podría tener ante él una oportunidad de recortar puntos, una situación completamente distinta a la que vivía un año atrás, cuando era sexto tras el parón estival.

Pero, ¿qué ha cambiado en la situación de Lewis? "Es una combinación de muchas cosas", dijo este jueves en Zandvoort, tal y como recoge 'Motorsport'. "Hemos hecho muchos cambios en el coche. No es sólo una cosa, son todas las piezas del puzle", expresaba el británico. "Hemos cambiado muchas cosas. Creo que estamos en una posición mejor y ahora tenemos una gran colaboración", decía.

El icónico '44' de la categoría está totalmente convencido de que ahora fábrica, piloto y coche están totalmente alineados en este momento. "Nos llevó un buen año estar sincronizados, pero creo que ahora lo estamos", expresaba.

El resultado de esta buena sintonía se traduce en una victoria en Barcelona y otros cuatro podios, pero el británico tiene muy claro que hay que mantener los pies en el suelo. "Tenemos muchas áreas en las que todavía debemos mejorar, pero hemos recorrido un camino muy largo", expresaba. "Estoy realmente orgulloso de los pasos que hemos dado antes de la temporada y durante ella", celebraba. "No creo que pueda pedir mucho más al equipo. Simplemente, en la segunda mitad de la temporada, tenemos que intentar ejecutar mejor", expresaba.

La renovación de Verstappen

Max y Lewis protagonizaron, años atrás, la batalla por uno de los mundiales más ajustados. Se han medido de tú a tú y son de los pocos campeones de la categoría. Es por eso que el siete veces campeón celebra que el '3' siga en la Fórmula 1.

El futuro del neerlandés no estaba nada claro, y es que ya dejó entrever que estaba valorando la retirada de la categoría debido al nuevo reglamento, con el que no se ha sentido nada cómodo. Finalmente, en la previa al Gran Premio de Países Bajos (su GP de casa), se anunció su renovación hasta 2030. "¿Es bueno para la Fórmula 1? Por supuesto. ¿Por qué no iba a serlo?", decía Hamilton al ser preguntado sobre el asunto.

Hamilton en pista en Hungría / Boglarka Bodnar / EFE

"Está en un gran equipo. Lleva allí muchísimo tiempo y siguen yendo de éxito en éxito. Es un lugar increíble en el que estar y trabajar", valoraba Lewis.

De esta forma, Max se mantiene fiel a su equipo de siempre. Lewis, más que nadie, sabe lo que es formar una familia en un box. Estuvo más de una década en Mercedes y, tras empeorar los resultados, cambió de aires a Ferrari. "Hay pilotos que se han movido una cantidad increíble de veces. A veces sale bien y otras sale mal", se sinceraba. "Siempre es fácil decir que te quedas donde estás cómodo. Es su elección y no es una mala elección", expresó.

¿Un futuro en Ferrari?

Unas declaraciones con algo de trasfondo, si se valora. Precisamente, el futuro de Hamilton no está oficializado aún, aunque visto el buen rendimiento de esta temporda, todo apunta que continuará en Maranello.

Precisamente, lo dejó entrever durante el GP de Canadá. "Hay mucha gente que intenta jubilarme, pero ni siquiera estoy pensando en esto", dijoHamilton entonces. "Estoy ya pensando ya qué vendrá a continuación, en qué será lo siguiente y estoy planificando los próximos 5 años. Y mi intención es seguir aquí”, sentenció.