Sainz declara su amor a Williams

En la salud y en la enfermedad, el amor debe permanecer. Carlos Sainz y Williams se quisieron mucho el año pasado, cuando el madrileño sumaba podios, pero siguen haciéndolo con el equipo herido de muerte este curso. El proyecto de Grove ha dado un par de pasos hacia atrás pero su piedra angular sigue siendo el español, al que acaban de renovar dándole uno de los contratos más lucrativos de la parrilla de Fórmula 1.

“Está claro que nos queremos porque, después del año tan difícil que estamos teniendo, yo también demostrarle al equipo mi compromiso después del momento tan difícil por el que estamos pasando, demuestra que confío en el proyecto, que confiamos el uno en el otro y que le vamos a dar a esto otra oportunidad, sabiendo que estamos pasando por un momento duro que nadie esperaba y no estaba dentro de nuestros planes”, comentó Sainz ante un reducido grupo de prensa española.

Habla como si de una relación sentimental se tratara, donde siempre hay curvas: “Sí que esperaba baches de todo tipo, pero nunca un bache tan grande como el que nos hemos encontrado y ahora es momento de calmar las aguas, de enseñarle a toda la fábrica que si yo confío, también ellos deberían de confiar en que se puede salir de este momento y todos juntos empujar para que esto nunca vuelva a pasar”.

El madrileño tiene clara la receta para no repetir el desastre de esta temporada: “Hay que diseccionar lo que ha pasado, entender todas las partes en las que hemos fallado y ser súper autocríticos con cómo hemos hecho las cosas para todo lo que nos ha pasado este año y luego no solo eso, que son principios básicos del coche, es no llegar tarde, hacerlo en peso y tener una base decente aerodinámica, que no lo tenemos este año, y asegurarnos que no vuelve a pasar y sobre todo proyectos a medio o largo plazo que creo que son los proyectos que pueden ayudar a este equipo a ser un equipo puntero en los años que vienen”.

Carlos puso el ejemplo de McLaren hace tres años, cuando arrancaron últimos el curso y terminaron teniendo un coche en el frente de la parrilla: “Todos los equipos han pasado por momentos malos, os acordaréis de McLaren en el 22 cuando se presentaron en Bahrein creo que sin frenos delanteros y últimos estaban y un año más tarde estaban de vuelta por arriba. Así que quiero pensar que somos capaces, igual no tan rápido como McLaren porque estamos más atrás todavía pero somos capaces de darle la vuelta”.

Williams prácticamente ha abandonado el desarrollo del monoplaza de este año: “El upgrade de Baku si nos da es algo para poder igual acercarnos un poco al top diez pero estamos tan lejos incluso del VCAR, a un segundo, un segundo y medio. Ya conocéis que a no ser que traigas un coche nuevo como ha traído Aston, un upgrade no te da un segundo, un segundo y medio así que hay que traer un coche nuevo y traer un coche nuevo este año ya no da tiempo”.

“Hemos creado un concepto que no se puede desarrollar mucho porque es un concepto fallido de coche al final. No es rápido desde el principio y no tenemos capacidad de evolucionarlo al ritmo que lo están evolucionando los mejores que están tres segundos por delante pues está claro que hay algo que no funciona. El año pasado el coche sí que lo evolucionábamos porque entendíamos la reglamentación y teníamos un concepto de coche igual o muy parecido al de los demás y éramos capaces de evolucionarlo y que de hecho fuimos el equipo que dio el mayor salto en rendimiento. Así que está claro que este año cuando se ha puesto una hoja en blanco y ha habido que partir de cero no hemos acertado con el concepto y hemos fallado y eso no nos permite evolucionar y creo que el año que viene por eso es la única oportunidad de darle la vuelta y empezar de cero”, añadió.

¿Ha habido interés de otros equipos por Sainz? Evidentemente. “Mi prioridad siempre ha sido quedarme, no formaría mucho parte de mi carácter que en el primer bache que el equipo encuentra en el que he dicho que voy a intentar pasar un largo tiempo intentando ganar un mundial aquí, intentando devolver este equipo hacia arriba, no forma parte de mí irme a la primera oportunidad que esto va mal. No es un mensaje que quiero mandar. Eso no quiere decir que obviamente si esto sigue siendo un desastre pues que haya que volver a pensar pero no forma ni parte de mi carácter, un piloto es una parte muy importante del liderazgo del proyecto y lanza un mensaje importante a todos los trabajadores que ahora mismo están diseñando el coche de 2027 que si los pilotos confían y deciden quedarse pues al final dan boost de motivación a todo el mundo a que el coche del año que viene sea mejor”.

Con el futuro de Fernando Alonso en el aire, Sainz es el único español de la parrilla con contrato. Ante esta situación, el madrileño reflexionó: “No está siendo el mejor momento para España en la Fórmula 1, ha coincidido que estamos los dos en un proyecto que ha fallado en el coche de este año pero creo que si preguntas alrededor mucha gente valora a los dos pilotos españoles muy alto y creo que por lo menos como españoles, si podemos estar orgullosos de eso, pues lo estaremos. Nadie cuestiona obviamente a Fernando y pues conmigo, con un equipo como Williams, confía también en mí de esta manera y le devuelvo la confianza de esta manera creo que sigue siendo una buena noticia para el deporte español y para ver ahora si tenemos los españoles más suerte con que los equipos se acierten y podamos lucirnos un poco más. He intentado no dar mucha importancia a conversaciones con otros equipos porque sabía que dentro de mi cabeza mi prioridad sería siendo ver de qué manera puedo encontrar para quedarme aquí y que la situación mejore”, zanja.