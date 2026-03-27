El 'Virus FIFA' ataca de nuevo: adiós a la temporada para Panichelli y alarma con Raphinha

Cuando los jugadores son convocados con sus respectivas selecciones se produce una mezcla de sensaciones tanto en los aficionados como especialmente en los entrenadores y responsables de los clubes. Por un lado, aflora el orgullo al ver a uno de los tuyos representar a su país, lo que supone un reconocimiento al trabajo y al talento. Sin embargo, al mismo tiempo emerge una inevitable inquietud el temor a posibles contratiempos físicos o a lesiones inesperadas.

No está siendo diferente en este parón internacional de selecciones. Ya inmersos de lleno en el tramo más decisivo de la temporada, cuando todo se decide y se intensifica la lucha por los trofeos, por alcanzar la clasificación a competiciones europeas o por evitar el descenso de categoría, las miradas de los clubes están puestas en estos compromisos internacionales y en esquivar cualquier contratiempo innecesario con sus jugadores.

Alarma con Raphinha

Pero el conocido ‘Virus FIFA’ vuelve a hacer de las suyas. En clave FC Barcelona, la inquietud se ha disparado por la situación de Raphinha. El atacante brasileño no pudo completar el amistoso frente a Francia y abandonó el terreno de juego al descanso tras notar molestias musculares y fue reemplazado en ese momento.

El propio seleccionador explicó lo ocurrido al término del encuentro: "Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo y yo creo que lo van a evaluar mañana (hoy ya)".

Por ahora, se desconoce el alcance exacto de la posible lesión del futbolista azulgrana, así como si todo quedará en un simple susto. Sin embargo, la preocupación es máxima en Barcelona a escasos días de los compromisos más decisivos de la temporada. Desde el club, tras el partido, se limitaron a trasladar cautela y a reconocer su inquietud a la espera de más pruebas sobre las molestias musculares de Raphinha.

Desastre con Panichelli

Y hay casos mucho peores. Según informar desde Argentina, Joaquín Panichelli se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La lesión también lo deja fuera del Mundial. El delantero había estado firmando una temporada destacada con el Estrasburgo, convirtiéndose en una de las figuras del equipo.

El delantero argentino se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la temporada, e incluso en una de sus revelaciones. Tras destacar en la Segunda División con el Mirandés, ha logrado adaptarse a la perfección a la élite europea. Sus números hablan por sí solos: 16 goles en 27 partidos. Incluso su nombre comenzaba a relacionarse con algunos de los grandes clubes de Europa, como el Atlético de Madrid.

Mala fortuna para el Bayern

La mala fortuna también golpea al Bayern de Múnich. Jonas Urbig se retiró de la concentración teutona y se perderá los partidos internacionales de Alemania contra Suiza y frente a Ghana debido a una lesión en la cápsula de la rodilla derecha. Para suplir su ausencia, el seleccionador Julian Nagelsmann convocó a Finn Dahmen, del Augsburg.

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Una vez más, el parón de selecciones demuestra que, detrás del orgullo de representar a la camiseta nacional, acecha la incertidumbre y el riesgo físico, recordando a clubes y aficionados que cada convocatoria es un delicado equilibrio entre reconocimiento y precaución.