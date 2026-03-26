Francia, con gol de Mbappé, somete a un Brasil gris y sin rumbo que perdió a Raphinha por molestias

Hay un mundo futbolístico entre Francia, que mantiene una línea continua desde hace 14 años con Didier Deschamps en el banquillo, y la improvisación de la Seleção, en la que Ancelotti lleva menos de diez meses al mando.

Y esta fractura quedó evidente a menos de tres meses para el Mundial en un amistoso entre dos históricos que nadie quería perder y que se llevaron los bleus (1-2).

Mientras el bloque estructurado de los franceses potencia las virtudes de Mbappé, que volvió a ser titular después de un mes y de toda la guerra médica y la polémica generada por su lesión en la rodilla izquierda, el fútbol simplorio canarinho minimiza y penaliza a Raphinha, que atraviesa un momento de forma brutal, pero que fue sustituido en el descanso por molestias en el muslo derecho, y al egoísta de Vinícius, que juega para él.

Los franceses sometieron a una versión B de la Canarinha, con siete titulares ausentes (sin contar ya a Rodrygo, que estará un año de baja), que jugaba con un portero y toda la línea defensiva de circunstancias. La redujeron a un equipo pequeño y previsible, retraído y medroso en defensa, que solo podía atacar en contragolpes finalizados desde larga distancia.

Cuando Mbappé la tuvo, en una acción letal que se originó con Tchouaméni robándole la cartera a Casemiro, no perdonó. El delantero merengue finalizó con una certera vaselina sobre la salida a la desesperada de Ederson.

Brasil encaró el segundo tiempo sin Raphinha, pero con el exbético Luiz Henrique, que salió a comerse el mundo y a certificar su convocatoria para el Mundial, y ganó una vida extra cuando Upamecano fue expulsado por roja directa (min 55).

La mejora canarinha se vio truncada con una contra en la que Olise, que estaba teniendo una actuación apagada, habilitó al gigante Ekitike para que definiera con otra vaselina. 0-2 y con uno menos.

Con todo perdido, Brasil, por inercia, vergüenza torera o la obligación del peso de la historia, siguió martilleando a los franceses, que resguardaron a Mbappé y se replegaron. Y en una falta lateral, Bremer maquilló el marcador. Marcó un central en un partido en que Ancelotti llegó a probar hasta siete delanteros.

Salió muy señalado Vinícius, que volvió a fracasar cuando se pidió la ‘10’ de Neymar Jr. Y, desde el punto de vista blaugrana, preocupación por la lesión de Raphinha, que este viernes pasará por exámenes médicos para evaluar sus molestias en el muslo derecho.