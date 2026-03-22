Histórico Pep Guardiola en el Manchester City: título número 40 en su carrera como entrenador y cierra brecha con Sir Alex Ferguson

El fútbol le tenía reservado a Pep Guardiola un alegrón. Han sido días duros para el catalán, con su continuidad en el Manchester City puesta en duda tras la eliminación europea frente al Real Madrid. Pero Wembley es Wembley para Pep. Allí levantó la primera Champions de la historia del Barça en 1992, allí exhibió en 2011 el mejor fútbol que se recuerda a un equipo de fútbol y allí, en el mítico estadio del oeste de Londres, desvaneció todas las dudas sobre su figura.

Arsenal-City (22-03-26) EFL CUP ARS 0 2 MCI Alineaciones Arsenal Kepa; White (Gabriel Jesus, 82'), Saliba, Magalhaes, Hincapie (Calafiori, 65'); Zubimendi, Declan Rice; Saka, Havertz (Madueke, 65'), Trossard (Martinelli, 82'); Gyökeres. Manchester City Trafford; Nunes, Khusanov, Aké, O'Reilly; Rodri, Semenyo, Cherki (Foden, 90'), Bernardo Silva, Doku; Haaland.

El Manchester City se proclamó campeón de la EFL Cup, la Copa de la Liga inglesa, alcanzando un hito histórico en su carrera como entrenador. Pep Guardiola sumó el título número 40 de su carrera como entrenador. Y lo hizo con sus armas ante un Arsenal que le planteó problemas en el primer tiempo, pero que sucumbió en la segunda parte con la aparición de un actor inesperado: Nico O'Reilly.

Es difícil arrebatarle la posesión al Manchester City, a un equipo dirigido por Pep Guardiola, a no ser que seas otro obseso de la idea, un entrenador que, como el genio de Santpedor, ha mamado ADN Masia desde niño como Mikel Arteta. Ambos comparten filosofía y años de trabajo codo con codo, y eso acaba calando.

Arteta y Guardiola dan instrucciones en la banda de Wembley / EFE

Este Arsenal es un equipo de autor, sin grandes figuras -pese a la gran inversión económica- pero con una identidad marcada a fuego por su técnico. Los 'gunners' se impusieron en el juego posicional durante la primera media hora, generando problemas continuos a la zaga 'cityzen'. Pep Guardiola confió en Trafford entre los palos, en lo que se leyó como un pequeño castigo a Donnarumma, y el portero salvó a los mancunianos de tres aproximaciones claras de los londinenses.

Zubimendi intenta frenar una cabalgada de Haaland en el Arsenal-City / EFE

El City, de menos a más

Zubimendi y Declan Rice se comían al centro del campo celeste, demasiado preocupado en recular y contener que de proponer. A Guardiola se le llevaban los demonios en la banda. Tres cuartos de lo mismo a Mikel Arteta ante las oportunidades falladas.

El City sólo podía crecer y lo hizo desde el vértigo, con Semenyo y Doku metiendo velocidad y verticalidad en los flancos. Haaland no pudo cazar un centro lateral que olía a gol y el noruego desperdició otra especialidad en un cabezazo sobre la bocina que se perdió por encima del travesaño.

Fallo garrafal de Kepa

La 'Guardiolina' en el intermedio debió ser de órdago. Los mancuianos salieron en sexta marcha, ahogando a un Arsenal que no sabía por dónde le venían los tiros. El gol parecía cuestión de tiempo y a la hora de juego se plasmó en el marcador. Error mayúsculo de Kepa Arrizabalga en un centro sin aparente peligro de Cherki, el balón se le escurre de las manos al vasco y le cae franco a O'Reilly, que empuja a puerta vacía.

El drama para los 'gunners' no había hecho más que empezar. Sin tiempo para digerir el 0-1, O'Reilly, un atípico literal con el área entre ceja y ceja, cabeceó un excelente servicio de Matheus Nunes al fondo de las mallas. En cuatro minutos, el Manchester City asestó un doble golpe al mentón que tumbó al Arsenal. Guardiola sumó su 40º título y cierra la brecha con sir Alex Ferguson, que logró 49 en su dilatada carrera.