¿Cuántas Copas del Rey tiene la Real Sociedad?

La Real Sociedad es uno de los clubes con más historia en el fútbol español a pesar de no poseer grandes títulos. Es el octavo equipo con más temporadas en Primera (78) y tiene en sus vitrinas dos títulos ligueros. A lo largo de los años, el equipo donostiarra ha disputado un total de ocho finales de Copa del Rey, consiguiendo levantar el título en tres ocasiones, aunque la primera de ellas despierta cierta polémica.

La historia de la Real Sociedad en la Copa del Rey

Según la propia web del club, la Real Sociedad conquistó su primer título copero en 1909, aunque la RFEF no lo reconoce oficialmente. En aquel momento, el equipo aún no llevaba su nombre actual y participó en el torneo bajo la denominación de Club Ciclista de San Sebastián, ya que todavía no había sido registrado como club de fútbol. En la final, disputada en Madrid, se impuso al Español de Madrid, logrando así un trofeo que, pese a figurar en su historia, no forma parte de su palmarés oficial.

Tuvieron que pasar casi 80 años para que la Real Sociedad volviera a proclamarse campeona, esta vez de manera totalmente oficial. En 1987, el conjunto donostiarra conquistó su segundo título tras vencer al Atlético de Madrid en la final. Fue un partido muy disputado que terminó con empate (2-2) y se decidió en la tanda de penaltis. La Real se impuso por 4-2 y logró así su segunda Copa del Rey, en un momento en el que el equipo vivía una de las mejores épocas de su historia, con jugadores como Arconada, Zamora o López Ufarte.

El Barça frena a la Real en 1988

Un año después, en 1988, la Real Sociedad volvió a alcanzar la final del torneo, pero en esta ocasión no pudo repetir el éxito del año anterior. Se enfrentó al Barça y cayó derrotada por 1-0, perdiendo así la oportunidad de conseguir su segunda Copa del Rey consecutiva.

El equipo no volvió a jugar una final de Copa hasta más de tres décadas después, en la temporada 2019/20. Aquel año, la Real llegó a la final tras eliminar a equipos como el Real Madrid en cuartos de final (3-4 en el Santiago Bernabéu) y al Mirandés, la revelación, en semifinales. La final, prevista inicialmente para abril de 2020, tuvo que aplazarse un año debido a la pandemia. Finalmente, el partido se disputó el 3 de abril de 2021, y la Real Sociedad se impuso al Athletic Club por 1-0 con un gol de penalti de Mikel Oyarzabal. Este triunfo puso fin a una larga espera de 34 años sin títulos.

En la final de 2026

En esta edición de la Copa del Rey, la Real Sociedad ha conseguido clasificarse a la gran final del próximo 18 de abril en La Cartuja, donde se medirá al Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone. Volverán a disputar el partido por el título seis años después de la final de 2020 ante el Athletic Club, en la que salieron campeones.

El encuentro no será fácil para los vascos, ya que el Atlético es favorito, aunque el estadio es en 'terreno' neutral. Sin embargo, la Real Sociedad ha demostrado en los últimos años que puede competir contra cualquier equipo y que sabe jugar este tipo de partidos, aunque en la pasada edición se quedó a las puertas de la final ante el Real Madrid tras caer en semifinales (5-4 en el global).