¿Cuándo es la final de la Copa del Rey 2026? Fecha y entradas

La Copa del Rey 2025/26 encara su fase decisiva. Esta semana, del 3 de marzo al 4 de marzo, se disputan las semifinales del torneo copero con FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club en mitad de la disputa por los dos billetes para la final en La Cartuja.

La primera eliminatoria de las dos en disputarse ha llegado este martes, con el turno del FC Barcelona que disputa su encuentro de vuelta contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. A pesar de la dolorosa goleada que recibió el equipo de Hansi Flick en el encuentro de dia en el Metropolitano, los azulgranas llegan con poco que perder y todo por ganar en busca de una remontada para los libros de historia. Con el apoyo de su público a su favor, un milagro parece posible, aunque los colchoneros llegan con una renta más que cómoda para certificar su pase a la final sin mucho sufrimiento.

Atlético de Madrid y FC Barcelona se disputan el pase a la final de La Cartuja / Valentí Enrich

El miércoles llegará el turno de la segunda semifinal, donde la Real Sociedad intentará defender su renta conseguida en San Mamés contra el Athletic Club (0-1). La eliminatoria llega a Anoeta con todo por decidir; los donostiarras son favoritos para pasar de ronda, aunque los bilbaínos se hacen fuertes en el torneo copero y buscan remontar a su máximo rival en el derbi vasco.

La fecha de la final de la Copa del Rey ha sido motivo de polémica esta temporada. Este año, el Real Betis ha acogido La Cartuja como su estadio para los partidos como local debido a las reformas que el club está haciendo en el Benito Villamarín, su campo habitual. Esto genera una problemática con la RFEF, que debe ajustar plazos para que el césped del estadio pueda encontrarse en las mejores condiciones una vez llegue el momento de disputarse el partido final.

Además de la problemática causada por los partidos del Real Betis, también se encuentra el partido que la selección española femenina debe disputar ese mismo fin de semana. "No debemos restar importancia ni a una ni a otra cosa. Vamos a conjugar las dos cosas. Para las aficiones quizás es mejor el sábado, pero también tenemos que estudiar el tema televisivo, que están los derechos de una teleoperadora importante. Hay que intentar cuadrar todo", apuntó Louzán hace semanas.

Fecha y horario de la final de la Copa del Rey 2025/26

Finalmente, la final de la Copa del Rey 2025/26 ya tiene una fecha definida, a la espera de conocer a los dos equipos que se verán las caras por el título. Después de que la RFEF llegase a un acuerdo, la final de la Copa del Rey se disputará el sábado 18 de abril a partir de las 21:00 horas de la noche en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, la sede habitual para el duelo por el título. Es, además, el séptimo año consecutivo que este estadio acoge la final.

Cómo conseguir las entradas de la final de la Copa del Rey en La Cartuja

Las entradas de la final de la Copa del Rey 2025/26 en La Cartuja todavía no están a la venta. El estadio con 70.000 personas de capacidad, acogerá el partido señalado por séptima vez consecutiva. La RFEF hará el reparto para las dos aficiones que están en la final, a la espera de conocer qué dos equipos estarán en la última ronda del torneo.