Los presuntos mensajes clave del ‘Caso Bastoni’: “La menor te quiere; en mi opinión, tiene ganas de divertirse”

Alessandro Bastoni está en el ojo del huracán desde que su nombre quedó vinculado a una investigación judicial en Italia relacionada con una presunta red de prostitución, cenas privadas y fiestas organizadas para clientes con alto poder adquisitivo. El defensa del Inter ha recibido una citación para comparecer ante la Fiscalía y está siendo investigado por un presunto episodio ocurrido en junio de 2020, cuando una joven que habría participado en uno de esos encuentros era menor de edad. La defensa del jugador niega de forma tajante que hubiera mantenido relaciones de pago, especialmente con menores.

Alessandro Bastoni celebra junto a sus compañeros la conquista del 'Scudetto' 2025/2026 de la Serie A italiana / EFE

El futbolista nerazzurro recibió este martes un aviso de garantía y está previsto que sea interrogado el viernes, según recoge 'La Gazzetta dello Sport'. En las últimas semanas, los investigadores ya habían tomado declaración a varias jóvenes relacionadas con la investigación. Según la documentación del caso, la hipótesis que se analiza gira en torno a un supuesto encuentro entre Bastoni y una chica que, en el momento de los hechos, no había cumplido los 18 años.

La investigación forma parte de una causa más amplia sobre la agencia Made, con sede en Cinisello Balsamo, que según la acusación habría organizado veladas para, entre otros clientes adinerados, jugadores de la Serie A y la Serie B italianas. Los investigadores habrían reconstruido parte de los encuentros mediante conversaciones incautadas durante las pesquisas.

Los mensajes bajo investigación

Uno de los elementos centrales de la investigación son precisamente estas conversaciones. Según la acusación, de madrugada, alrededor de las cuatro, la joven habría escrito al relaciones públicas Antonio Salomone desde la casa de Bastoni: "Duermo aquí y mañana me llevan de vuelta a casa". La tesis de la Fiscalía sostiene que la chica, entonces de 17 años, habría pasado la noche en el domicilio del defensa del Inter en el marco de un encuentro sexual de pago, supuestamente organizado por un colaborador de la agencia. Tanto el futbolista como Salomone aparecen investigados por prostitución de menores.

En otra conversación, siempre según lo recogido por los investigadores, Salomone habría informado a Bastoni de la supuesta disponibilidad de la joven, con la condición de que fuera llevada de vuelta a casa a la mañana siguiente: “Me pregunta qué piensa Alessandro de mí...”

Bastoni, durante un partido con Italia / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

También figuran conversaciones relacionadas con una cena de sushi. En una de ellas, Salomone habría escrito: “Amigo, ¿puede costar 100 euros un sushi? Además somos 8... Si quieres, hacemos que lo pidas tú, así decides tú. Creo que harán falta 200 o 300 euros”.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Salomone también habría añadido: “La menor te quiere; en mi opinión, tiene ganas de divertirse”. Posteriormente, habría organizado una “cena con unos pocos íntimos” para favorecer el encuentro. En ese contexto aparece también una supuesta pregunta atribuida a Bastoni: “¿Hay sitios para esconderse por allí?”

Más investigados

Además de Bastoni y Salomone, también están investigados Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, señalados como responsables de la presunta organización y actualmente bajo arresto domiciliario. Según la acusación, ambos habrían tenido un papel central en la gestión de la red de escorts. Además, ya habían sido acusados previamente de blanqueo de capitales, favorecimiento y explotación de la prostitución.

El jugador del Inter Milan Alessandro Bastoni durante el partido de este domingo ante el Roma. / EFE/MATTEO BAZZI

La Fiscalía deberá ahora comprobar el alcance real de los hechos. La joven ya habría confirmado que estuvo en casa del futbolista, aunque negó haber mantenido una relación sexual con él. Los próximos pasos de la investigación, incluido el interrogatorio previsto para el viernes, serán clave para determinar la situación procesal del defensa del Inter.

Por el momento, Bastoni es el primer futbolista investigado formalmente dentro de esta causa. Los investigadores habrían llegado a él a través de varios mensajes entre colaboradores de Made y algunas de las jóvenes implicadas. En paralelo, la Guardia di Finanza también ha citado para prestar información sumaria a otros tres futbolistas que no están investigados: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi. Los tres aparecen en distintas conversaciones, aunque ahora deberá aclararse el contenido de esos mensajes.

En todo caso, los investigadores subrayan un punto clave en la investigación: dejando la moral de lado, si las jóvenes mencionadas eran mayores de edad en los encuentros con otros jugadores, no habría delito que imputarles. Las declaraciones de estos futbolistas podrían producirse durante la próxima semana y no se descarta que haya nuevas citaciones.