Punto final Barça-Bastoni: "Se queda en el Inter seguro"

El agente de Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, cerró definitivamente las puertas a una salida del central en este mercado de verano a pesar de que admitió tener el interés de equipos importantes de Europa, entre ellos el Barça. Tinti aclaró que en el futuro puede pasar de todo, pero que ahora no se mueve: "Es jugador del Inter, tiene contrato con el Inter y sin duda se quedará en el Inter, pero en el fútbol todo puede pasar. Pero... ahora no es el caso", señaló a los micrófonos de 'FCInter1908' tras reunirse con los directivos del conjunto italiano.

Tinti reconoció que el futbolista ha sido tentado para salir este verano, aunque no quiso mencionar al Barça, pero finalmente ha decidido cerrar la puerta a un posible traspaso tras la exitosa campaña con su equipo: "Pero un jugador como él interesa a todos los grandes equipos, ese no es el problema. Está contento donde está, y nunca se sabe en la vida. Pero ahora mismo está muy feliz. El Inter es prácticamente su casa", sentenció.

El agente de Bastoni admitió que Bastoni no ha tenido una temporada fácil y que ha recibido muchas críticas en Italia, pero que se ha sentido arropado por su afición: "Sí, ha habido dificultades. Dificultades que, en mi opinión, se han agravado hasta tal punto que prefiero no volver a hablar de ello. Tuvo dificultades, pero tiene un carácter muy fuerte, es tranquilo y los problemas se han ido solucionando".

El representante aseguró que no se había reunido para hablar de nada del futuro de Bastoni a pesar de la insistencia de los periodistas: "Vine para despedirme de Marotta -presidente del Inter-, que fue mi presidente en Varese. Yo era capitán, él presidente, y hablamos de vez en cuando. Vine a saludarlo. ¿No lo créeis? ¿No? Pero es verdad", sentenció.

El Barça se acercó a Bastoni a principios de año para tantear su fichaje, pero finalmente decidió descartar el fichaje ante la alta tasación que imponía el Inter. El club italiano demandó un mínimo de 60 millones de euros y no parecía interesado en rebajar el precio a través de la inclusión de algún futbolista blaugrana. Ante esa tesitura, el Barça prefirió centrar sus esfuerzos en el fichaje de atacantes y cerró la puerta a un central top a pesar de que Bastoni sigue gustando mucho.