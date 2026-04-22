Se desvelan más detalles sobre el caso con escorts de lujo, fiestas y drogas para futbolistas en Italia: "Quiere una chica para fo... pagando ¿tú la consigues?"

La Fiscalía de Milán avanza en la investigación sobre una supuesta trama dedicada al favorecimiento y explotación de la prostitución que habría operado en ambientes frecuentados por futbolistas y otros deportistas de élite en Italia.

Según avanza el trabajo de los investigadores se van desvelando más detalles de la trama, desde nombres de jugadores conocidos que servían como palabras clave como Ruggeri, Skriniar, Bastoni, Leao, Calafiori, Huijsen, Hakimi, Maldini, Arthur, Coutinho...hasta las conversaciones mantenidas para reservar los servicios.

Acorde a la documentación judicial, los nombres de Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, actualmente en arresto domiciliario, son los que actualmente están considerados por la acusación como “los promotores y dominus” de la estructura investigada. Según la acusación, la organización utilizaba una estructura aparentemente ligada al ocio nocturno y a eventos VIP para captar clientes con alto poder adquisitivo. El modelo consistía en citas en restaurantes y discotecas de prestigio que, posteriormente, derivaban en encuentros privados en hoteles o apartamentos.

Ahora se quiere reconstruir el circuito económico de la organización y acabar de analizar los teléfonos móviles y los dispositivos incautados durante esta semana. El juzgado ya ha autorizado el embargo preventivo de más de 1,2 millones de euros a varios implicados.

La hipótesis de la acusación sostiene que la organización captaba jóvenes para acudir como “chicas imagen” o acompañantes a fiestas privadas y eventos en locales de la noche milanesa. En algunos casos, según los investigadores, también se habrían ofrecido servicios sexuales remunerados posteriormente en hoteles.

“Quiere una chica para fo... pagando ¿tú la consigues?”, dice una persona en una de las conversaciones que han trascendido en Italia. “Le mando a la brasileña”, responde otra.

“Estoy haciendo las reuniones nocturnas”, se escucha en otra conversación recogida por la Guardia di Finanza. “Algún futbolista habrá, eh, necesito alguna que los atrape. Pensemos quién caza y quién trabaja para nosotros. Hacen falta otras dos o tres espabiladas”.

“Este fin de semana he fo... tres veces, con tres diferentes”, se escucha por parte de una mujer en otra conversación desvelada por 'Milano Today'.

Las conversaciones intervenidas también reflejan reclamaciones económicas a clientes que no habían pagado en plazo. En una de ellas se escucha: “Tengo que ver cuánto dinero me falta por recuperar”.

Otra de las situaciones recogidas en el sumario hace referencia a una escort que comunica a uno de los investigados: “Te digo una cosa, pero no se la digas a nadie (...) acabo de hacerme el test y estoy embarazada... de más de tres semanas”, citando después el nombre de un futbolista de 26 años que milita en un equipo modesto de la Serie A.

Otro de los puntos que analiza la causa es la existencia de varias llamadas entre uno de los investigados y una línea telefónica atribuida a un exfutbolista con pasado en Inter y Lazio en los años 2000, actualmente entrenador en Europa del Este, según 'Milano Corriere'. Este futbolista utilizaba servicios de "todo incluido" cuando viajaba a Milán, con noche en locales exclusivos rodeado de chicas imagen y después encuentros privados en hoteles.

Más allá de este caso en concreto, los investigadores sostienen que alrededor de 70 futbolistas, la mayoría pertenecientes a clubes de la Serie A habrían recurrido a los servicios ofrecidos por la organización. Según las fuentes, la estructura operaba en 26 locales de ocio nocturno de Milán y trasladaba parte de su actividad a Mykonos, en Grecia, durante el verano.

Además, varias mujeres ya han declarado como testigos ante la Fiscalía. Una denuncia presentada en agosto de 2024 fue clave para abrir la investigación. La denunciante, según 'Il Mattino', aseguró haber sido presionada en varias ocasiones para “acostarse a cambio de dinero con los invitados, que eran sobre todo futbolistas”. La denunciante también relató que en algunas fiestas se consumía gas hilarante (óxido nitroso), inhalado desde globos, además de hachís.

Las jóvenes recibían, según 'Milano Corriere', un porcentaje del 10% sobre el gasto realizado por los clientes, que en algunas noches alcanzaba hasta 3.000 euros en consumiciones.

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Por ahora, ningún deportista está siendo investigado y no se les atribuye ningún delito.