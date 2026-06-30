¡Bastoni, investigado por prostitución de menores!

Alessandro Bastoni es noticia y no por su rendimiento deportivo. El central del Inter de Milán, cuyo nombre se ha vinculado recientemente a un supuesto interés del Real Madrid de José Mourinho, está siendo investigado por la Fiscalía de Milán por un presunto delito de prostitución de menores, en el marco de una operación más amplia contra una red que, supuestamente, ejercía esta práctica y organizaba eventos de ocio nocturno.

Según avanza el diario italiano 'La Repubblica', el central nerazzurro es el primer futbolista investiado por, presuntamente, haber mantenido un encuentro con una joven de 17 años. No obstante, la implicada en calidad de testigo, habría declarado que no existió contacto alguno, a pesar de que en los documentos que maneja la Fiscalía sí constan indicios de relación entre ambos.

El nombre de Bastoni apareció en el marco de una investigación más amplia contra "Ma.De", una supuesta agencia de 'escorts' con sede en Cinisello Balsamo (Milán) que, según la Fiscalía, organizaba fiestas "todo incluido" para clientes vip, principalmente futbolistas.

Alessandro Bastoni celebra junto a sus compañeros la conquista del 'Scudetto' 2025/2026 de la Serie A italiana / EFE

El defensor, que durante muchas semanas sonó como posible refuerzo del Barcelona y ahora ha irrumpido como futurible del Real Madrid, recibió la comunicación que le informaba que estaba siendo investigado.

Calafiori, citado como testigo

En el marco de la misma operación, la policia finaciera italiana ha citado en calidad de testigos a tres futbolistas: Daniel Maldini, Bonifazi y el zaguero del Arsenal, Riccardo Calafiori.

La investigación tiene como objetivo desarticular la presunta red criminal vinculada a la agencia, identificando a los organizadores de los eventos, a los responsables de captar a las jóvenes y a los conductores implicados. Hasta la fecha, la operación se ha saldado con cuatro detenciones, practicadas el pasado mes de abril.

Según la investigación, la organización obtenía sus principales beneficios mediante la celebración de fiestas privadas para celebridades en exclusivos locales de Milán. Estos eventos incluían cenas, acceso a discotecas y alojamiento en hoteles, donde presuntamente se facilitaba el consumo de óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa.