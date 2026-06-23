El megaproyecto del Manchester United va tomando forma: El nuevo Old Trafford, a la altura del Camp Nou

El megaproyecto del nuevo Old Trafford va acercándose poco a poco a convertirse en una realidad. Tras los problemas experimentados y las propuestas que no han acabado de encajar, el Manchester United ha dado un paso de gigante hacia el nuevo 'teatro de los sueños', el que será el estadio "más grande de todo el Reino Unido".

Y es que si hace unos meses el proyecto se encontraba en un punto muerto al no conseguir llegar a un acuerdo con los propietaros de los terrenos cercanos al estadio, ahora, el club ha anunciado que estos ya forman parte de la entidad. Un movimiento que permite al United ponerse manos a la obra para ofrecer lo antes posible a sus fieles fans uno de los estadios más nuevos y con más capacidad del mundo en el que se espera que pueda recibir 100.000 aficionados cada fin de semana.

El Spotify Camp Nou, candidato para albergar la final de la Champions League 2029 / FC BARCELONA / SPO

Una remodelación que lo acercaría al Spotify Camp Nou, aunque no lo superaría, ya que cuando el feudo azulgrana esté finalizado, su capacidad será algo mayor de los 99.300 que tenía hasta el inicio de las obras. En total, serán cerca de 105.000 los culés que podrán alentar al FC Barcelona en el que continuará siendo, pese a la remodelación de Old Trafford, el estadio con mayor capacidad de toda Europa.

Los nuevos terrenos para Old Trafford

Una vez cerrada la negociación, el Manchester United ya dispone en propiedad de unos terrenos de 100.000 metros cuadrados situados a 350 metros al noroeste del actual Old Trafford. "Lo que Manchester hace hoy, el mundo lo replica años más tarde", rezaba uno de los vídeos promocionales que lanzaron para explicar la construcción de su nuevo hogar.

"Estamos comprometidos a construir un estadio de clase mundial. La noticia destaca el progreso que estamos haciendo hacia un nuevo hogar y representa un hito significativo a medida que avanzamos hacia la próxima fase de desarrollo", expresó Collette Roche, CEO del New Stadium Development del Manchester United, en declaraciones difundidas por el club.

El estadio de Old Trafford visto desde arriba / EFE

Uno de los puntos más relevantes de este nuevo proyecto era el de alzar su nueva casa cerca del antiguo Old Trafford, toda una insignia de la ciudad: "Ser capaces de construir tan cerca nos permite preservar el patrimonio, las tradiciones y los rituales que son tan importantes para nuestros aficionados", añadió.

Además, con las obras, que todavía no tienen una fecha específica de inicio, también se espera que se construyan alrededor de 15.000 casas nuevas y que generen 48.000 nuevos empleos a nivel local, más de 90.000 a nivel nacional y agreguen más de 8 millones de euros a la economía del Reino Unido.