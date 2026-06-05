Ederson, nuevo refuerzo para el centro del campo del Manchester United

El Manchester United ya tiene atado a su nuevo pivote defensivo. Tras confirmarse la marcha de Casemiro al finalizar esta temporada, el conjunto inglés ha decidido cerrar cuanto antes a su sustituto: se trata del también brasileño Éderson, pivote del Atalanta de 26 años por el que pagarán 40,5 millones de euros más 4,5 en variables, según infroma The Athletic.

Éderson aportará trabajo defensivo al conjunto de Carrick, quien ya ha sido confirmado como entrenador para la próxima temporada. Para ser pivote, el jugador también destaca por tener buena llegada al área: 16 goles ha anotado en las cuatro temporadas que ha estado en el conjunto de Bérgamo.

Fue especialmente buena su temporada 2023/2024, en la que consiguió anotar 7 goles y fue campeón de la Europa League. Esta campaña no ha sido tan espectacular: 3 goles y 2 asistencias en un año en el que la Atalanta únicamente ha conseguido clasificarse a la Conference League.

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El jugador no ha entrado en los planes de Ancelotti para el Mundial, pasando por delate suyo jugadores como el propio Casemiro, Fabinho o el centrocampista de Botafogo Danilo. Aun así, el United confía en que es el candidato a asentarse como titular en el centro del campo junto a Kobbie Mainoo.

El jugador firmará un contrato de cuatro años con opción a uno más. De esta manera, se cae la opción de que el brasileño llegue al Atlético de Madrid. Mateu Alemany estaba interesado en su incorporación, pero finalmente Éderson parece haberse decantado por ir a la Premier League. Se espera que el fichaje se haga oficial en cuanto pase el reconocimiento médico.

El Manchester United espera un mercado movido

Además de la incorporación de Éderson y la salida de Casemiro, se esperan muchos movimientos este verano en las oficinas del United. Hace pocos dias se confirmó la venta de Rasmus Hojlund al Napoles, después de que se ejercutara la opción de compra por 44 millones de euros, la cual era obligatoria si el conjunto italiano clasificaba a Champions, cosa que ha conseguido.

Además, se espera la salida de Manuel Ugarte y algún otro refuerzo para el centro del campo, siendo el portugués Mateus Fernandes del West Ham quien más suena ahora mismo. También pueden haber incorporaciones en el lateral izquierdo y para la punta de ataque.

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