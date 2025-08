El nuevo Old Trafford, en serios problemas

El Manchester United tenía prevista una remodelación total de Old Trafford para convertir al Teatro de los Sueños en el 'Wembley del Norte'. Sin embargo, el club británico se ha topado en las últimas semanas con un serio problema que pone en duda todo un proyecto de casi 5.000 millones de euros: el precio de los terrenos.

Todo estaba estudiado a la perfección por parte de Jim Ratcliffe, dueño de la entidad. El Manchester United quería construir un nuevo estadio con capacidad para 100.000 espectadores, lo que convertiría a Old Trafford en el recinto más gran de todo el Reino Unido.

Los planes pasaban por una obra de unos cinco años, que se iniciaría a finales de este mismo 2025 y con previsión de finalización para la temporada 2030/31, pero ahora todo el proyecto -que ya de por sí era demasiado ambicioso- ha quedado paralizado.

Negociaciones en punto muerto

Según informó 'The Guardian', se han estancado las negociaciones entre el club y Freightliner, la empresa de transportes propietaria de los terrenos colindantes al estadio, una terminal de carga ferroviaria que está trayendo muchos dolores de cabeza al United.

La cantidad que el club inglés ofrece por los terrenos (57 millones de euros) es muy inferior a la que pide Brookfield, la matriz de Freightliner (458 millones de euros), por lo que el inicio de las obras se está retrasando más de lo esperado. A pesar de que la empresa ha aceptado el traslado a otra terminal con mayor capacidad para trenes, el desacuerdo en el precio de venta mantiene las conversaciones iniciales en un punto muerto.

No será fácil encontrar una solución, pues la única opción de seguir con el proyecto pasa por una oferta superior por parte del United, algo que a día de hoy parece improbable. Como tampoco se espera que Freightliner rebaje sus exigencias. De no llegar a un acuerdo, el club deberá acometer una remodelación mucho menos lujosa del Teatro de los Sueños que no requiera de los terrenos colindantes.