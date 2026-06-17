La cláusula secreta que dificulta la salida de Rashford del United

El futuro de Marcus Rashford se ha convertido tema prioritario para los medios ingleses, que alucinan con la situación del extremo internacional tras realizar una muy buena temporada en el Barça. Rashford ha entrado en un limbo complicado y puede ser uno de los grandes culebrones de este verano. A ello se le suma el complicado contrato del delantero, que dificulta mucho su salida sobre todo a nivel de Premier League. 'Liverpool Echo' explica que el Liverpool sondeó su incorporación pero ha rechazado el fichaje ya que el United incluyó una claúsula de penalización de salida sobre dos clubs concretos: Liverpool y Manchester City. Para estos dos equipos, el precio de Rashford asciende a los 70 millones de euros, lo que encarece muchísimo la operación si se le suma su astronómico salario.

Es una situación muy complicada que tiene pinta que se puede resolver en los últimos días de mercado. El United, en su última adecuación de contrato, incluyó una opción de salida de 40 millones de euros para cualquier club del mundo, menos para sus dos grandes rivales en la Premier League. Quisieron vetar de una forma clara una posible salida indeseada y ahora esa cláusula ha echado hacia atrás una de las grandes opciones que podía tener Rashford para encontrar acomodo en verano. El Liverpool está buscando extremo y se llegó a plantear la opción Rashford tras su buen año en el Barça, pero los números no cuadran. El Bayern también ha rechazado ficharle.

El Manchester United habría comunicado ya a al entorno del futbolista que no cuenta con él y que se busque equipo. No lo apartarán durante la pretemporada, pero sí le están empujando a que busque soluciones. Y debe hacerlo prioritariamente con un traspaso definitivo porque no desean más cesiones. El escenario es complicado ya que es inviable su salida en la Premier League y solo el fútbol de Arabia Saudí podría cumplir las exigencias económicas. El problema es que Rashford no desea jugar ahí.

La situación, tras el 'no' del Barça a pagar la opción de compra es de bloqueo total. Y puede estar así durante semanas. El futbolista no tiene prisa ahora porque está jugando el Mundial y está convencido de que el United acabará abriéndole la puerta, de nuevo, a través de un préstamo. Si es así, el Barça podría volver a la carga. En su entorno afirman que Hansi Flick le quiere y prometió hacer todo lo posible para que continuara, pero el fichaje de Anthony Gordon y la posible llegada de un '9' prácticamente descarta esta opción, aunque todo será posible hasta el último día de mercado.

Varios equipos italianos han preguntado por Rashford, pero ahí sí que la operación es inviable porque podrían asumir una cantidad muy baja de su salario. Lo que empieza a estar claro es que Rashford deberá salir de la Premier o deberá quedarse en el United si no hay una rebaja considerable de las cifras finales de su salida.