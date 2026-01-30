¿Cómo le iría al Flamengo de Filipe Luís en LaLiga o la Premier?

Lucas Paquetá ha sido uno de los grandes 'bombazos' del mercado invernal. El futbolista del West Ham regresa a su casa, el Flamengo, a los 28 años con un traspaso récord del Brasileirao: 42 millones de euros, el más importante de la historia del torneo. La traca final de un equipo que asusta incluso en Europa. Con la llegada del mediapunta brasileño, el debate sobre el potencial del Mengão se ha vuelto a poner sobre la mesa. ¿Qué podría lograr este equipazo en una competición como LaLiga o la Premier League?

El Flamengo de Filipe Luís ganó cuatro títulos en 2025: Libertadores, Brasileirao, Supercopa y Campeonato Carioca. Una temporada casi perfecta para un ‘gigante’ de Brasil que solo tropezó en la Copa do Brasil y en el Mundial de Clubes, contra el ‘todopoderoso’ Bayern Múnich, aunque fue capaz de ganar al campeón, el Chelsea de, en aquel entonces, Enzo Maresca. Su partido contra el PSG en la Copa Intercontinental, donde fue capaz de llevar al equipo de Luis Enrique hasta la tanda de penaltis, fue la prueba definitiva de su inmenso nivel.

El éxito del Mengão es el resultado de un plan diseñado al milímetro, con una inversión económica importante detrás para atraer talento, tanto joven como experimentado, y liderado en el banquillo por un entrenador que está destinado a dirigir a los mejores equipos de Europa: Filipe Luís, quien ha demostrado por activa y por pasiva ser un entrenador ‘top’ mundial.

Además de apostar por un estilo de juego que busca dominar los partidos, ser propositivo y acumular muchos hombres en ataque, el éxito del Flamengo se explica por la composición de la plantilla, combinando jugadores muy experimentados en Europa con la frescura del talento brasileño.

Con piezas como Léo Ortiz, Paquetá, Danilo, Alex Sandro, Emerson Royal, Jorginho, Saúl, De Arrascaeta, Samu Lino, Carrascal o Pedro, en Brasil aseguran que sería un hueso muy duro de roer en las ligas más exigentes del mundo. En SPORT, vamos a intentar comprobarlo con la ayuda de la Inteligencia Artificial. A continuación, un ejemplo de lo que podría ser un once inicial con sus respectivos recambios del Flamengo en este 2026, contemplando los jugadores que están actualmente en la plantilla.

La pregunta del millón. ¿Hasta dónde llegaría este Flamengo en las cinco grandes ligas europeas? ¿Y en la Champions League? La inteligencia artificial tiene la respuesta:

En Francia , serían subcampeones , solo por detrás del Paris Saint-Germain .

, serían , solo por detrás del . En Alemania , acabarían terceros , asegurando billete para la Champions League .

, acabarían , asegurando billete para la . En Italia acabarían en la segunda plaza , peleando por el 'Scudetto' con todas las de la ley.

acabarían en la , peleando por el 'Scudetto' con todas las de la ley. En España acabarían en la tercera plaza , solo por detrás de Barça y Real Madrid. Según la IA, este Flamengo sería el mejor equipo de los 'mortales' de LaLiga.

acabarían en la , solo por detrás de Barça y Real Madrid. Según la IA, este Flamengo sería el mejor equipo de los 'mortales' de LaLiga. En Inglaterra , serían sextos , el último lugar del 'Big Six', accediendo a Europa League .

, serían , el último lugar del 'Big Six', accediendo a . En Champions League, la IA considera que llegarían hasta cuartos de final, superando la fase liga dentro del top 8.

