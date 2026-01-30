FÚTBOL INTERNACIONAL
¿Cómo le iría al Flamengo de Filipe Luís en LaLiga o la Premier?
El Mengao ganó cuatro títulos en 2025. Ahora, ha roto la banca con el fichaje de Paquetá, el más caro de la historia de Brasil
Lucas Paquetá ha sido uno de los grandes 'bombazos' del mercado invernal. El futbolista del West Ham regresa a su casa, el Flamengo, a los 28 años con un traspaso récord del Brasileirao: 42 millones de euros, el más importante de la historia del torneo. La traca final de un equipo que asusta incluso en Europa. Con la llegada del mediapunta brasileño, el debate sobre el potencial del Mengão se ha vuelto a poner sobre la mesa. ¿Qué podría lograr este equipazo en una competición como LaLiga o la Premier League?
El Flamengo de Filipe Luís ganó cuatro títulos en 2025: Libertadores, Brasileirao, Supercopa y Campeonato Carioca. Una temporada casi perfecta para un ‘gigante’ de Brasil que solo tropezó en la Copa do Brasil y en el Mundial de Clubes, contra el ‘todopoderoso’ Bayern Múnich, aunque fue capaz de ganar al campeón, el Chelsea de, en aquel entonces, Enzo Maresca. Su partido contra el PSG en la Copa Intercontinental, donde fue capaz de llevar al equipo de Luis Enrique hasta la tanda de penaltis, fue la prueba definitiva de su inmenso nivel.
El éxito del Mengão es el resultado de un plan diseñado al milímetro, con una inversión económica importante detrás para atraer talento, tanto joven como experimentado, y liderado en el banquillo por un entrenador que está destinado a dirigir a los mejores equipos de Europa: Filipe Luís, quien ha demostrado por activa y por pasiva ser un entrenador ‘top’ mundial.
Además de apostar por un estilo de juego que busca dominar los partidos, ser propositivo y acumular muchos hombres en ataque, el éxito del Flamengo se explica por la composición de la plantilla, combinando jugadores muy experimentados en Europa con la frescura del talento brasileño.
Con piezas como Léo Ortiz, Paquetá, Danilo, Alex Sandro, Emerson Royal, Jorginho, Saúl, De Arrascaeta, Samu Lino, Carrascal o Pedro, en Brasil aseguran que sería un hueso muy duro de roer en las ligas más exigentes del mundo. En SPORT, vamos a intentar comprobarlo con la ayuda de la Inteligencia Artificial. A continuación, un ejemplo de lo que podría ser un once inicial con sus respectivos recambios del Flamengo en este 2026, contemplando los jugadores que están actualmente en la plantilla.
La pregunta del millón. ¿Hasta dónde llegaría este Flamengo en las cinco grandes ligas europeas? ¿Y en la Champions League? La inteligencia artificial tiene la respuesta:
- En Francia, serían subcampeones, solo por detrás del Paris Saint-Germain.
- En Alemania, acabarían terceros, asegurando billete para la Champions League.
- En Italia acabarían en la segunda plaza, peleando por el 'Scudetto' con todas las de la ley.
- En España acabarían en la tercera plaza, solo por detrás de Barça y Real Madrid. Según la IA, este Flamengo sería el mejor equipo de los 'mortales' de LaLiga.
- En Inglaterra, serían sextos, el último lugar del 'Big Six', accediendo a Europa League.
- En Champions League, la IA considera que llegarían hasta cuartos de final, superando la fase liga dentro del top 8.
¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con estos pronósticos?
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Sorpresa con el horario del Girona - Barça
- La Cope no da crédito tras el penalti de Tchouameni: 'Mourinho está presionando al árbitro
- Nuevo acuerdo millonario entre el Barça y Dubái
- Descontrol total en el Real Madrid
- El 'feeling' especial de Rashford con la Champions
- La millonada que se lleva el Barça por clasificarse para octavos de final de la Champions League