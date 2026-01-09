La inédita y arriesgada decisión de Flamengo que aplaude todo el mundo

En una época en la que el fútbol vive obsesionado con venderse al mejor postor, Flamengo ha decidido hacer justo lo contrario. Y por eso su última medida ha provocado algo poco habitual en el fútbol moderno: un aplauso casi unánime.

Según explica la periodista Mónica Alves, de 'Coluna do Fla', uno de los clubes más populares de Brasil transmitirá de forma gratuita y a través de YouTube todos los partidos que juegue como local durante 2026 para el público del exterior. Sin letra pequeña. Sin pagos ocultos. Un gesto que, en el contexto actual del negocio, suena casi revolucionario.

Fútbol gratis en tiempos de inflación audiovisual

Mientras las grandes ligas fragmentan sus derechos entre múltiples plataformas, suben precios y obligan al aficionado a hacer auténticos malabares para ver un solo partido, Flamengo ha optado por el camino inverso. Y además, con máximas facilidades: los encuentros del Mengão como local en Brasil podrán verse en portugués o en español, ampliando de forma directa su alcance internacional.

Danilo celebra su gol que ayudó al Flamengo a llegar a la final de la Intercontinental / Hussein Sayed

El equipo dirigido por Filipe Luís atraviesa un momento espectacular. Y quieren aprovecharlo para enganchar a la gente. Es uno de los conjuntos más atractivos y competitivos de Sudamérica, vigente campeón del Brasileirao y de la Libertadores, y finalista de la Intercontinental, que perdió ante el PSG en la tanda de penaltis. Con jugadores como Jorginho, Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Saúl, Samuel Lino o Pedro, entre muchos otros, el espectáculo está asegurado.

La apuesta es clara: hacer crecer la comunidad, reforzar el vínculo con los aficionados que viven en el extranjero y atraer nuevos seguidores del fútbol brasileño en mercados aún por explotar. Una estrategia que, de paso, puede beneficiar bastante al ecosistema del fútbol en Brasil.

El Flamengo echa raíces en Barcelona con su 'Consulado' / CONSULADO FLA BARCELONA OFICIAL

Que un aficionado en México, España, Argentina o Estados Unidos pueda engancharse a Flamengo sin pagar un euro es una inversión a largo plazo. Hoy será un clic en YouTube; mañana puede ser una camiseta, un viaje al Maracaná o un nuevo hincha para toda la vida.