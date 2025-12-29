Fin al culebrón Filipe Luís que tenía en vilo a Brasil

Cuando la cuerda se tensó tanto que estuvo a un paso de romperse, se llegó finalmente a un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Filipe Luís, que ha ganado cinco títulos en un año y tres meses desde que debutó como entrenador en la élite, ha renovado con el Flamengo. Oficialmente se terminó la telenovela futbolística que había concentrado toda la atención mediática en Brasil.

A falta de conocer quién acabó cediendo en las cuestiones económicas que estuvieron a punto de desembocar en un divorcio, el excolchonero seguirá vinculado al club más popular —y ahora mismo más rico— de Brasil hasta diciembre de 2027. A sus 40 años, Filipe Luís es el técnico emergente del fútbol brasileño. El Guardiola del Mengão, que acumula títulos en su primera experiencia en un banquillo profesional y también elogios por su trabajo metódico y su dedicación obsesiva.

Sus emolumentos se multiplicarán por cinco, algo lógico si se tiene en cuenta que su salario estaba totalmente desfasado y que era el entrenador peor pagado del Brasileirão. A partir de ahora, percibirá unos cinco millones de euros netos por temporada y ha obtenido la flexibilidad contractual que deseaba para rescindir su vínculo si así lo considera. En Brasil no hay dudas de que su próxima etapa profesional estará en el fútbol europeo.

Jorge Mendes, a quien Filipe Luís recurrió para negociar su renovación, se ha salido con la suya tras haber sembrado el pánico entre la nação rubro-negra, que veía con enorme preocupación la posibilidad de que su técnico talismán abandonara el club por la puerta de atrás. Se temía que se repitiera el precedente de Jorge Jesus, que también lo ganó todo en 2019, pero que solo permaneció un año en Río de Janeiro.

Queda ahora la incógnita de si los días de tensión y las filtraciones cruzadas en la prensa carioca para dominar el relato han dejado heridas abiertas o mal cicatrizadas, de esas que reaparecen cuando llegan los malos resultados o cuando el Flamengo, que aspira a seguir ganándolo todo en 2026, quede eliminado de alguna competición.

El discurso oficial es de reconciliación, como si nada hubiera ocurrido, con el Flamengo dejando entrever que ya tenía un plan B y que había mantenido contactos con otros tres entrenadores: Artur Jorge, que dirigió al Botafogo en 2024 y actualmente entrena en Qatar; Thiago Motta, libre desde su destitución en marzo en la Juventus, y Leonardo Jardim, que este año entrenó al Cruzeiro y dejó el club este mismo mes.

“El desenlace positivo solo fue posible porque existía, por ambas partes, un deseo genuino de dar continuidad al proyecto, además de una voluntad conjunta de acercar posturas y construir un acuerdo equilibrado y sostenible, que atendiera las aspiraciones del técnico, pero también las políticas de gobernanza del club establecidas por nuestro presidente”, declaró el portugués José Boto, director ejecutivo de fútbol de la entidad carioca.

El primer reto de Filipe Luís en la temporada 2026, que arranca este mes de enero en Sudamérica, será la Supercopa do Brasil, fijada para el 24 de enero, en un atractivo duelo a partido único frente al Corinthians de Memphis Depay, reciente campeón de la Copa do Brasil.