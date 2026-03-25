Griezmann completa la constelación de estrellas en la MLS

La llegada de Antoine Griezmann a la MLS no es un movimiento más, sino la confirmación de una tendencia que lleva tiempo creciendo. El 'principito' pondrá fin a su etapa en el Atlético de Madrid al término de la temporada y, tras el Mundial, iniciará una nueva aventura en el Orlando City SC. Firmará por dos temporadas, más una tercera opcional, en una operación que refuerza el atractivo de la liga estadounidense.

Su fichaje vuelve a poner en el foco a la Major League Soccer, una competición que ha sabido reinventarse. Durante años, el discurso era claro: un destino exótico para futbolistas veteranos en busca de un último gran contrato. Sin embargo, ese molde se ha ido rompiendo. La MLS ya no solo acoge estrellas en el ocaso de sus carreras, sino también jugadores en edad competitiva que buscan nuevos retos.

Casos como el de Riqui Puig ejemplifican este cambio. El centrocampista de Matadepera aterrizó con apenas 22 años tras no consolidarse en el FC Barcelona y hoy es una de las caras visibles de la liga. A él se suman perfiles como Rodrigo De Paul, Timo Werner o Hirving Lozano, que decidieron dar el salto a Estados Unidos aún con recorrido en la élite.

El punto de inflexión más evidente fue la llegada de Lionel Messi. A nivel competitivo, su fichaje supuso un impacto que marcó un antes y un después en el resto de franquicias de la liga. Actualmente, la mayoría de equipos cuentan con al menos una figura consolidada con pasado europeo.

Estrellas europeas en la MLS Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Reguilón (Inter Miami)

Thomas Müller (Vancouver Whitecaps)

Son Heung-min y Hugo Lloris (LAFC)

Marco Reus y Riqui Puig (LA Galaxy)

Marco Pašalić y Antoine Griezmann (Orlando City)

(Orlando City) James Rodríguez (Minnesota United)

Timo Werner (San Jose Earthquakes)

Hirving Lozano (San Diego FC)

Wilfried Zaha (Charlotte FC)

Eric Maxim Choupo-Moting (New York Red Bulls)

Miguel Almirón (Atlanta United)

André Gomes (Columbus Crew)

Roman Bürki (St. Louis City SC)

Griezmann, con la camiseta de su nuevo club. / ORLANDO CITY

La incorporación de Griezmann, además, tiene un valor añadido. El francés no solo aterriza como estrella, sino también como campeón del mundo, ampliando una lista selecta de futbolistas con ese reconocimiento que han pasado por la MLS. Sin ir más lejos, el propio Orlando City ya contó con Kaká, campeón en 2002 con Brasil.

En la actualidad, la MLS presume de contar con campeones del mundo en activo como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos con Argentina, así como Hugo Lloris, con Francia, o Thomas Müller, con Alemania. Pero este camino no empezó ahora. Antes que ellos, además de Kaká, figuras como Thierry Henry, David Villa o Andrea Pirlo decidieron cruzar el Atlántico tras conquistar el Mundial. Fueron pioneros, estrellas que ayudaron a dar forma a una liga que daba sus primeros pasos en la élite y que hoy se ha consolidado como un destino cada vez más atractivo.

En ese contexto, la llegada de Griezmann encaja perfectamente. Tras más de una década en la élite europea y convertido en leyenda rojiblanca, el francés afrontará esta nueva etapa en una liga con un ritmo competitivo no tan elevado como en Europa. Con el mercado aún abierto y el Mundial en el horizonte, todo invita a pensar que no será el último gran nombre en hacer las maletas rumbo a Estados Unidos. La MLS sigue creciendo… y su constelación de estrellas, también.