ATLÉTICO DE MADRID
El Atlético respira: Griezmann se queda hasta final de temporada
Antoine Griezmann permanecerá en el Atlético de Madrid hasta final de temporada, descartando así su posible fichaje por el Orlando City SC de la MLS en el mercado de invierno
El futuro de Antoine Griezmann seguirá ligado al Atlético de Madrid, al menos hasta el final de la presente temporada.
Según informó 'L'Équipe' y 'ESPN', el delantero francés ha decidido no abandonar el club rojiblanco en mitad del curso pese a los contactos avanzados con el Orlando City SC para incorporarse a la Major League Soccer antes de que se cerrara su ventana de transferencias, este mes de marzo.
Así, el campeón del mundo en 2018 ha optado por mantener su compromiso deportivo con el Atlético durante el tramo decisivo de la campaña, en vísperas de la disputa de los octavos de final de la Champions League ante el Tottenham y la final de la Copa del Rey este mes de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla.
Acorde a lo que se ha ido informando estas semanas, la propuesta del club estadounidense era concreta y las conversaciones estaban abiertas, pero las fuentes francesas apuntan ahora que el jugador considera que no es el momento adecuado para marcharse con la temporada en marcha.
La MLS sigue siendo un sueño
A pesar de eso, el francés no da completamente por cerrada la puerta al fútbol norteamericano. Griezmann ha declarado en varias ocasiones que su ilusión es jugar en algún momento de su carrera en la MLS. Por ahora, tiene contrato con el club colchonero hasta 2027, y podría ser entonces cuando vuelva a valorar sus posibilidades en la liga del 'soccer'.
En ese escenario, el Orlando City mantiene la prioridad para negociar su fichaje, aunque no es el único interesado. Otros clubes ya han movido ficha dentro del mecanismo de 'discover list' de la liga norteamericana, entre ellos el Inter Miami CF y el CF Montréal, además del interés que ha mostrado en el futbolista en otras ocasiones el Los Ángeles FC (LAFC).
- Locura en Newcastle: asalto al Barça en el Camp Nou
- La postura del Barça sobre el fichaje de Vlahovic como sustituto de Lewandowski
- El Barça, atento a la gran subasta por Fisnik Asllani
- Lamine Yamal, sobre su infancia: 'No teníamos posibilidad de comprar la Play o la Nintendo y jugaba con cartas de Pokémon de un euro
- El central zurdo que Deco tiene en la agenda del Barça para verano
- Ni Lamine Yamal ni Raphinha: este es el compañero más difícil de regatear para Bardghji
- ¿Por qué le han invalidado 598 firmas a Marc Ciria?
- Los jugadores del Atlético de Madrid cenaron del restaurante de Luis Suárez tras el partido de Copa