El Atlético respira: Griezmann se queda hasta final de temporada

El futuro de Antoine Griezmann seguirá ligado al Atlético de Madrid, al menos hasta el final de la presente temporada.

Según informó 'L'Équipe' y 'ESPN', el delantero francés ha decidido no abandonar el club rojiblanco en mitad del curso pese a los contactos avanzados con el Orlando City SC para incorporarse a la Major League Soccer antes de que se cerrara su ventana de transferencias, este mes de marzo.

Así, el campeón del mundo en 2018 ha optado por mantener su compromiso deportivo con el Atlético durante el tramo decisivo de la campaña, en vísperas de la disputa de los octavos de final de la Champions League ante el Tottenham y la final de la Copa del Rey este mes de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Acorde a lo que se ha ido informando estas semanas, la propuesta del club estadounidense era concreta y las conversaciones estaban abiertas, pero las fuentes francesas apuntan ahora que el jugador considera que no es el momento adecuado para marcharse con la temporada en marcha.

La MLS sigue siendo un sueño

A pesar de eso, el francés no da completamente por cerrada la puerta al fútbol norteamericano. Griezmann ha declarado en varias ocasiones que su ilusión es jugar en algún momento de su carrera en la MLS. Por ahora, tiene contrato con el club colchonero hasta 2027, y podría ser entonces cuando vuelva a valorar sus posibilidades en la liga del 'soccer'.

En ese escenario, el Orlando City mantiene la prioridad para negociar su fichaje, aunque no es el único interesado. Otros clubes ya han movido ficha dentro del mecanismo de 'discover list' de la liga norteamericana, entre ellos el Inter Miami CF y el CF Montréal, además del interés que ha mostrado en el futbolista en otras ocasiones el Los Ángeles FC (LAFC).