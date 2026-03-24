Oficial: Griezmann se va del Atlético

El Atlético de Madrid hizo oficial lo que era un secreto a voces. Antoine Griezmann abandonará la disciplina rojiblanca al finalizar la temporada, y se ha despedido de la afición con un comunicado a través de su página web, al mismo tiempo que el Orlando City anunció su incorporación en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28 y opción a la temporada 2028-29 como jugador franquicia.

Antoine Griezmann, en el Bernabéu / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender", inicia el comunicado del jugador francés.

"Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League", añade Griezmann, que disputará los cuartos del certamen continental ante su exequipo, el FC Barcelona.

El conjunto colchonero indicó que se llegó a un acuerdo con el Orlando City para que Griezmann se incorporara al conjunto estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero francés ha viajado recientemente a Orlando, con permiso de la entidad rojiblanca durante los días de descanso del primer equipo, para formalizar su contrato con el club de Florida.

Adiós tras diez años

De este modo, Griezmann pondrá fin a su etapa en el Atlético de Madrid tras diez temporadas militadas como rojiblanco, en las que se ha consolidado como el máximo goleador de la historia del club. El atacante llegó en julio de 2014 procedente de la Real Sociedad y estuvo, en su primera etapa, hasta 2019, antes de fichar por el Barça. Tras dos años como blaugrana, volvió al Metropolitano para el año 2021, donde ha militado hasta dar el salto ahora a Estados Unidos con 35 años.

Griezmann, nuevo jugador de Orlando City / Orlando City SC

Como jugador colchonero ha firmado un total de 211 goles, superando los 173 logrados por Luis Aragonés. Además de su capacidad goleadora, el francés suma 488 partidos oficiales, lo que le sitúa como el cuarto jugador con más encuentros disputados con la camiseta del Atlético, solo siendo superado por Oblak, Abelardro Rodríguez y Koke.

Durante su etapa en el club, Griezmann ha contribuido a la consecución de tres títulos: la Supercopa de España en 2014, así como la Europa League y la Supercopa de Europa en 2018, dejando una trayectoria destacada antes de afrontar una nueva etapa en el fútbol estadounidense.

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Aunque la Liga se escapa -57 puntos, cuartos, por los 73 del Barça, líder-, el equipo puede presumir de seguir vivo en todas las competiciones, con una final copera que disputarán ante la Real Sociedad el 18 de abril y unos cuartos de final contra el equipo de Flick, cita que tendrá sabor especial para Antoine y la última oportunidad de conquistar la esquiva Champions del Atlético, de la que 'Grizi' fue subcampeón en 2016.