Ofertón irrechazable por Griezmann

Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid podrían separar sus caminos antes de lo previsto. El futbolista francés, que tiene contrato con la entidad rojiblanca hasta junio de 2027, está en conversaciones avanzadas con el Orlando City de la Major League Soccer para acabar su carrera deportiva en la soleada Florida.

La MLS, a por Griezmann

Según avanza 'The Athletic', el director deportivo y general manager de la franquicia estadounidense, Ricardo Moreira, ha viajado en reiteradas ocasiones a Madrid para negociar y convencer al 'Principito' de un traspaso con efecto inmediato. La ventana de fichajes en Estados Unidos se cierra el 26 de marzo y en Orlando confían en conseguir lo que sería un fichaje de relumbrón. El club de Florida posee los 'discovery rights' del futbolista, lo que le otorga prioridad en su llegada. El delantero galo nunca ha ocultado su interés por el deporte norteamericano y en varias ocasiones se le ha podido ver presenciando partidos de la NBA, competición de la que es un enamorado.

Griezmann celebra ante el Levante / SERGIO PEREZ

Hay otros equipos de la MLS interesados en el exazulgrana, al que el curso pasado se le vinculó con una posible llegada a Los Angeles FC, donde milita su compañero en Francia y amigo Hugo Lloris. Griezmann, tras varias reuniones con la cúpula directiva del Atlético, optó por permanecer en la entidad colchonera y extender su contrato, en lo que se entendió como una maniobra de ingenieria económica para diferir su elevado salario en más años.

Mucho en juego en el Atleti

Parece poco probable que el internacional 'bleu', campeón mundial con su selección, deje el Atlético de Madrid con la temporada en marcha aunque la oferta seguiría vigente en verano. El equipo rojiblanco está todavía vivo en la Copa del Rey, donde acaricia la final tras la goleada al Barcelona (4-0) en la ida de semifinales, y en Champions disputará este martes un importantísimo partido contra el Brujas para acceder a los octavos de final del torneo continental.