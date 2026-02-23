ATLÉTICO
Ofertón irrechazable por Griezmann
El delantero francés acaba contrato en 2027 con el Atlético de Madrid, aunque podría salir esta misma temporada
Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid podrían separar sus caminos antes de lo previsto. El futbolista francés, que tiene contrato con la entidad rojiblanca hasta junio de 2027, está en conversaciones avanzadas con el Orlando City de la Major League Soccer para acabar su carrera deportiva en la soleada Florida.
La MLS, a por Griezmann
Según avanza 'The Athletic', el director deportivo y general manager de la franquicia estadounidense, Ricardo Moreira, ha viajado en reiteradas ocasiones a Madrid para negociar y convencer al 'Principito' de un traspaso con efecto inmediato. La ventana de fichajes en Estados Unidos se cierra el 26 de marzo y en Orlando confían en conseguir lo que sería un fichaje de relumbrón. El club de Florida posee los 'discovery rights' del futbolista, lo que le otorga prioridad en su llegada. El delantero galo nunca ha ocultado su interés por el deporte norteamericano y en varias ocasiones se le ha podido ver presenciando partidos de la NBA, competición de la que es un enamorado.
Hay otros equipos de la MLS interesados en el exazulgrana, al que el curso pasado se le vinculó con una posible llegada a Los Angeles FC, donde milita su compañero en Francia y amigo Hugo Lloris. Griezmann, tras varias reuniones con la cúpula directiva del Atlético, optó por permanecer en la entidad colchonera y extender su contrato, en lo que se entendió como una maniobra de ingenieria económica para diferir su elevado salario en más años.
Mucho en juego en el Atleti
Parece poco probable que el internacional 'bleu', campeón mundial con su selección, deje el Atlético de Madrid con la temporada en marcha aunque la oferta seguiría vigente en verano. El equipo rojiblanco está todavía vivo en la Copa del Rey, donde acaricia la final tras la goleada al Barcelona (4-0) en la ida de semifinales, y en Champions disputará este martes un importantísimo partido contra el Brujas para acceder a los octavos de final del torneo continental.
- Puja por Balde
- Fermín López y su pareja disfrutan de una escapada romántica en Andorra
- Marcos Llorente, sobre su estilo de vida: 'Voy a decir algo... soy consciente de la vida que me he ganado
- Esta zapatilla Salomon es supercómoda, es igual que las XT-6 y tiene un 36 % de descuento
- El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: 'Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar
- De 229 a 31 euros: Amazon rebaja, solo hoy, un 90 % los auriculares inalámbricos perfectos para runners (y más ofertas)
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- Roncero pierde los papeles con Rufián por sus palabras sobre el Real Madrid en el Congreso