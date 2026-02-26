Griezmann se plantea su marcha inmediata

Cuando el río suena, agua lleva. Y lo que empezó como un rumor va cobrando intensidad con el transcurrir de las horas. Antoine Griezmann podría abandonar el Atlético de Madrid de forma inmediata para recalar en el Orlando City de la Major League Soccer estadounidense.

'The Athletic' desveló conversaciones avanzadas de la franquicia norteamericana con el 'Principito'. De hecho, el general manager del club de Florida, el portugués Ricardo Moreira, se ha desplazado en varias ocasiones a Madrid para negociar directamente con el futbolista francés. Y parece que el mensaje ha calado. Según desvela 'El Larguero', Griezmann está pensándose muy seriamente la posibilidad de marcharse a mitad de temporada del Atlético, dejando al equipo en octavos de final de la Champions y a un paso de la final de la Copa del Rey. Los colchoneros defienden un 4-0 logrado en la ida de semifinales frente al Barcelona.

Diego Simeone y Antoine Griezmann durante el partido ante el Brujas / EFE

Orlando City no es la única franquicia que se ha interesado por el internacional 'bleu' pero sí la que más empeño está poniendo en su contratación. La ventana de fichajes en Estados Unidos se cierra el 26 de marzo y en Orlando confían en convencer a 'Grizou' antes de esa fecha.

La SER lo ve fuera

Tal y como informa el programa de la 'Cadena SER', fuentes cercanas a Griezmann reconocen el fuerte interés de Orlando City y que la fecha de despedida del futbolista del club rojiblanco estaría ya marcada. De aceptar la oferta, el galo disputaría su último partido como colchonero frente a la Real Sociedad el próximo sábado 7 de marzo, en lo que sería un colofón redondo a su carrera en España. Recordemos que Griezmann debutó en LaLiga con los 'txuri-urdin' antes de recalar en el Atlético de Madrid.

Como decíamos, el equipo de Diego Pablo Simeone perdería una pieza importante de cara al final de la temporada. Griezmann está participando más de lo que él mismo esperaba y siendo determinante en la mejoría que ha experimentado el equipo, sobre todo en los partidos del Metropolitano.

No es la primera vez que se vincula el futuro del 'Principito' con la MLS. El año pasado existió una tentativa fuerte por parte de Los Ángeles FC, pero finalmente el jugador francés optó por quedarse en Madrid y prolongar su contrato 2027.