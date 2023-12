El influencer fitness Andoni sacude las redes: "Estos meses están siendo duros para mi"

Estos meses han sido y están siendo duros para mi. Espero que todo el mundo pueda hacer un ejercicio reflexivo y ponerse en mi piel y ver que no se está siendo justo. Quiero pedir perdon por hacer este video ya que no estoy cómodo haciéndolo y no os lo merecéis. Pensad y dadme un voto de confianza, lo he pasado mal, imaginad la situación que tienen que ver mis seres queridos cuando salen vídeos hablando mal sobre mi y difamandome. Solo pido que confiéis en mi, he sido y en un futuro seré transparente si las tornas cambian, y no os dejeis influenciar por un grupo que se dedique a ensuciar mi imagen sin pruebas algunas, recordad mi promesa, y lo tengo tatuado en el brazo porque es de las cosas que mas valoro en esta vida. No soy perfecto ni mucho menos, pero he sido honesto siempre, de todos modos quiero recalcar, que, aunque naturalmente haya podido lograr mi físico, no significa que cualquier persona naturalmente pueda lograrlo, eso tenéis que entenderlo al igual que, no, por no ser natural, vas a ser cbum. Solo quiero poder ayudaros en vuestra vida, en lo más mínimo, ya que al final yo no soy nadie, pero podré alegraros, entreteneros, motivaros, para mí es un mundo y con eso yo me voy a dormir contento, muchísimas gracias por apoyarme, tanto como lo hacéis, y una vez más, disculpad el haber hecho este vídeo hablando sobre lo malo, cuando lo bueno es infinitamente más grande, os quiero mucho y sois lo más bonito de mi vida.