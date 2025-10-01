Esperança Cladera, la nueva 'bala' para el relevo corto

España protagonizó una gran sorpresa en los Mundiales de Atletismo de Eugene en 2022 con la quinta plaza en el 4x100 femenino, un resultado que llegaba fruto del trabajo de la Federación Española (RFEA) y su 'Plan Nacional de Relevos' que tiene más sentido en el relevo corto que en un 4x400 en el que los mimbres marcan los resultados.

Aquel equipo estaba perfectamente conjuntado pese a no contar con semifinalistas en el hectómetro ni en el doble hectómetro. La potente Sonia Molina-Prados abría el cuarteto, la talentosa Jaël Bestué realizaba la recta opuesta , la polivalente Paula Sevilla volaba en la curva y el 'cohete' Maribel Pérez cerraba en la recta.

Por encima de la treintena, la manzanareña Molina-Prados cerró 2024 con la quinta marca española del año (11.39) y en el presente curso está fuera del 'top ten'. Era necesario mover el árbol y ahí se presentaban varias candidaturas, como Esperança Cladera, la recuperada Lucía Carrillo o la campeona nacional del hectómetro, Aitana Rodrigo.

La elegida para abrir fue Cladera (segunda española del año en 200 con 22.79 tras los estelares 22.19 de Bestué) y España repitió en Tokio la quinta plaza de Eugene. "Si me cuentan a principios de año todo lo que iba a vivir este año, habría dicho 'ojalá'. Además de la mejor a nivel deportivo, ha sido una temporada de muchísimos cambios. Terminé Enfermería el año pasado, aposté por el atletismo al cien por cien y creo que me ha salido bien la jugada", reconoce la balear en declaraciones difundidas por su agente, el reputado exatleta Álvaro Rodríguez.

Esperança Cladera, con el testigo en la final del Mundial / SPORTMEDIA - SERGIO MATEO

"Centrarme y dedicarme por completo a nutrirme bien, ir al psicólogo, descansar y escuchar mi cuerpo ha dado sus frutos. He logrado cosas que hace un año veía lejanas, como ser campeona de España de 200 en pista cubierta y subcampeona al aire libre con marcas que miran de tú a tú a la élite internacional. La experiencia del 4x100 me ha hecho crecer muchísimo. Termino el año con la sensación de haber dado un gran paso en mi carrera", insiste.

La mallorquina debutó con el relevo corto español en mayo y, desde entonces, su espectacular balance en estos cinco meses ofrece una medalla de plata en los World Relays de Guangzhou (clasificatorios para la cita tokiota), la referida quinta plaza en el Mundial, una segunda posición en el Europeo por Países de Madrid y dos récords de España. En todas ellas, siendo pieza clave desde como responsable de la primera posta y la primera entrega a Bestué en un cuarteto que completan Paula Sevilla y Maribel Pérez.

La velocista de 23 años se queda "con la final de los World Relays", donde España fue segunda por delante de Jamaica y Estados Unidos (faltos de sus principales estrellas). "Fue un antes y un después. Sentí que España regresaba a la elite mundial de los relevos y yo formaba parte de esa historia. Tendré grabado para siempre cuando Maribel cruzó la meta y vimos en la pantalla lo que habíamos conseguido. Cuando entregué el testigo a Jaël se me pusieron los pelos de punta, porque mi cuerpo ya sabía que algo muy bonito estaba sucediendo", afirmó.

Cladera, una atleta de presente y de futuro / SPORTMEDIA - SERGIO MATEO

La discípula de Juan Sancha admite que esa plata "nos dio muchísima visibilidad, también individualmente, y puso el relevo español en el lugar que se merecía. Yo sigo con la ilusión intacta del primer día, eso no me ha cambiado nada y es lo más importante. Ahora sé que puedo competir al más alto nivel, pero no quiero perder nunca esa esencia de disfrutar de cada competición como si fuera la primera y de trabajar con humildad", insiste Cladera.

En cuanto al quinto puesto de Tokio, para ella fue "increíble sentir que éramos competitivas y que no íbamos solo a participar". Eso sí, no corrió los 200 por una polémica decisión de la RFEA pese a tener billete a ojos de World Athletics. "Me dolío muchísimo, pero al mismo tiempo siento que este año he roto una barrera física y mental en mi carrera deportiva. He demostrado que soy capaz de lograr cosas que ni yo misma esperaba", enfatizó.

Esperança Cladera quiere "seguir consolidándose" a nivel internacional y se marca "metas muy concretas, como clasificarme para la final del Europeo de Birmingham en 200 y soñar con una medalla en 4x100. Me gustaría mejorar mi marca, porque tengo mucho margen de crecimiento y ojalá me respeten las lesiones. 2025 me ha enseñado que no existen límites más allá de los que una se pone y en 2026 quiero seguir dando pasos hacia adelante".