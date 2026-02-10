Historia SPORT
Atletismo
Jaël Bestué sigue dejando sin récords a Sandra Myers... ¡le falta uno!
La catalana arrebató la plusmarca nacional de 200 bajo techo a 'La Española de Kansas' con 22.69 (22.81)
En la vida de los atletas, algunos no consiguen nunca que el talento y los entrenamientos afloren el día de la competición y otros lo logran tarde. El británico Jonathan Edwards logró su estratosférico récord mundial de triple (18,29) en 1995 al borde de los 30 años, cuando hasta entonces se había quedado en 17,44 en una trayectoria lastrada por sus convicciones religiosas que le hicieron renunciar a múltiples campeonatos.
Por eso es tan importante lo que hizo la catalana Jaël Bestué el año pasado en el Campeonato de Europa de Selecciones en Vallehermoso. El último fin de semana de junio de 2025, la discípula de Ricardo Diéguez destrozó todas las previsiones con 22.19, de largo su marca personal y nuevo récord nacional.
Desde que se nacionalizó Sandra Myers (la 'Española de Kansas'), fue destrozando todos los registros de 50 a 400 metros y corrió los 200 al aire libre en 22.38, la única que se le había acercado era Bestué con 22.54 hace tres años para superar otro registro histórico, los 22.86 de la grancanaria Cristina Pérez en 1988.
Hizo la decimosexta mejor marca mundial y la tercera de Europa, tan solo por detrás de las británicas Amy Hunt (22.08) y Dina Asher-Smith (22.14). Superó en el ranking del año a la cotizada británica Daryll Neita y a la irlandesa Rhasidat Adeleke (especialista en 400). Y fue semifinalista en el Mundial de Tokio.
El pasado 8 de febrero, Bestué añadió otra muesca a su trayectoria en Metz al batir el récord nacional de 200 bajo techo que poseía Myers desde 1991. La hispanoestadounidense había corrido esta distancia que ya no se disputa en grandes citas en 22.81 y la catalana acreditó unos enormes 22.69 la semana pasada.
La aspirante a médico también ha superado a Sandra Myers en 60 lisos, distancia que la americana corrió en 7.23. La atleta que se entrena en el CAR Sant Cugat tiene el récord catalán con 7.18, a tres centésimas del récord nacional de la andaluza Maribel Pérez.
La de Little River (65 años) conserva los récords nacionales de una prueba que ya no se disputa como son los 50 lisos bajo techo (6.28) y los dos de 400 con 49.67 en la vuelta y 50.99 en las dos vueltas (se lo igualó el año pasado la solanera Paula Sevilla). De todas formas, son pruebas fuera del abasto de la catalana.
El último récord de Myers en el radar de Bestué es el del hectómetro... y podría caer en verano. Myers hizo 11.06 en 100 en Vigo el 23 de julio de 1991, Maribel Pérez paró el crono en 11.07 en 2022 en los Nacionales de Nerja y la barcelonesa acreditó 11.10 en 2023. ¿Logrará el 'cuatro de cuatro' ante la 'Española de Kansas'?
- Flick no iba de farol con Casadó
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Dro se sincera con un dardo a Flick: 'Fiché por el PSG por Luis Enrique. París es el mejor lugar para mi
- El contratiempo del Atlético-Barça de Copa del Rey: 'Se nos exige nivel y esto no ayuda
- Carvajal y Arbeloa consuman su divorcio
- Los plazos definitivos del Spotify Camp Nou, según Laporta
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona