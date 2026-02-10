Jaël Bestué sigue dejando sin récords a Sandra Myers... ¡le falta uno!

En la vida de los atletas, algunos no consiguen nunca que el talento y los entrenamientos afloren el día de la competición y otros lo logran tarde. El británico Jonathan Edwards logró su estratosférico récord mundial de triple (18,29) en 1995 al borde de los 30 años, cuando hasta entonces se había quedado en 17,44 en una trayectoria lastrada por sus convicciones religiosas que le hicieron renunciar a múltiples campeonatos.

Por eso es tan importante lo que hizo la catalana Jaël Bestué el año pasado en el Campeonato de Europa de Selecciones en Vallehermoso. El último fin de semana de junio de 2025, la discípula de Ricardo Diéguez destrozó todas las previsiones con 22.19, de largo su marca personal y nuevo récord nacional.

Desde que se nacionalizó Sandra Myers (la 'Española de Kansas'), fue destrozando todos los registros de 50 a 400 metros y corrió los 200 al aire libre en 22.38, la única que se le había acercado era Bestué con 22.54 hace tres años para superar otro registro histórico, los 22.86 de la grancanaria Cristina Pérez en 1988.

Bestué es una de las estrellas del atletismo español / INSTAGRAN

Hizo la decimosexta mejor marca mundial y la tercera de Europa, tan solo por detrás de las británicas Amy Hunt (22.08) y Dina Asher-Smith (22.14). Superó en el ranking del año a la cotizada británica Daryll Neita y a la irlandesa Rhasidat Adeleke (especialista en 400). Y fue semifinalista en el Mundial de Tokio.

El pasado 8 de febrero, Bestué añadió otra muesca a su trayectoria en Metz al batir el récord nacional de 200 bajo techo que poseía Myers desde 1991. La hispanoestadounidense había corrido esta distancia que ya no se disputa en grandes citas en 22.81 y la catalana acreditó unos enormes 22.69 la semana pasada.

La aspirante a médico también ha superado a Sandra Myers en 60 lisos, distancia que la americana corrió en 7.23. La atleta que se entrena en el CAR Sant Cugat tiene el récord catalán con 7.18, a tres centésimas del récord nacional de la andaluza Maribel Pérez.

Jaël Bestué, con SPORT en el CAR Sant Cugat / ORIOL RUBIO

La de Little River (65 años) conserva los récords nacionales de una prueba que ya no se disputa como son los 50 lisos bajo techo (6.28) y los dos de 400 con 49.67 en la vuelta y 50.99 en las dos vueltas (se lo igualó el año pasado la solanera Paula Sevilla). De todas formas, son pruebas fuera del abasto de la catalana.

El último récord de Myers en el radar de Bestué es el del hectómetro... y podría caer en verano. Myers hizo 11.06 en 100 en Vigo el 23 de julio de 1991, Maribel Pérez paró el crono en 11.07 en 2022 en los Nacionales de Nerja y la barcelonesa acreditó 11.10 en 2023. ¿Logrará el 'cuatro de cuatro' ante la 'Española de Kansas'?