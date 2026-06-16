La Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL cierra la temporada 2025/26 con récords de asistencia

La Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL cierra la 36ª edición del campeonato con los mejores registros de asistencia de la última década, consolidando una tendencia de crecimiento que trasciende lo puramente deportivo y refuerza el posicionamiento de la competición en el ámbito de la conexión con los aficionados, la experiencia de partido y el valor del producto ASOBAL.

Un total de 395.780 espectadores han acompañado a los clubes de ASOBAL a lo largo de la temporada 2025/26, convirtiendo esta edición en la de mayor asistencia desde la campaña 2012/13. La media de asistencia, situada en 1.649 espectadores por partido, refleja la tendencia positiva de una competición que continúa ampliando su alcance y consolidando la línea de crecimiento sostenido en las últimas temporadas.

La evolución de la asistencia adquiere una dimensión aún mayor si se analiza la trayectoria iniciada en la temporada 2022/23 (296.500 espectadores), curso anterior al reconocimiento oficial de la competición como profesional. Desde entonces, la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL ha incorporado 100.000 espectadores adicionales a sus pabellones, un indicador que evidencia la consolidación del proyecto del balonmano profesional español y su progresiva implantación dentro del ecosistema deportivo.

De las grandes citas a la regularidad en las gradas

La respuesta de los aficionados ha acompañado a la competición durante toda la temporada, combinando registros de récord con una notable regularidad en los pabellones. Los encuentros entre BM. Caserío Ciudad Real y Barça (5.514 espectadores) y Fraikin BM. Granollers y Barça (5.350) permitieron registrar dos partidos por encima de los 5.000 asistentes en una misma edición, un hecho que no se producía desde la campaña 2012/13.

Dika Mem, durante el partido contra Granollers / @FCBhandbol

Más allá de estos hitos, el crecimiento de la audiencia se sustenta en la capacidad de los clubes para activar y fidelizar a sus comunidades jornada tras jornada, reforzando el arraigo territorial y social de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL.

En este contexto, BM. Caserío Ciudad Real lidera la asistencia acumulada de la temporada 2025/26 con 52.717 espectadores y una media de 3.514 por encuentro, siendo el único club que supera la histórica barrera de los 50.000 asistentes en su pabellón, evidenciando el proyecto social desarrollado por el club, tras devolver a la provincia de Ciudad Real el balonmano ASOBAL con su ascenso deportivo el pasado curso.

Jugadores Tubos Aranda Villa de Aranda / @bmvillaaranda

Junto al conjunto castellano manchego destacan Tubos Aranda Villa de Aranda (35.600 espectadores acumulados), ABANCA Ademar León (34.250), Frigoríficos del Morrazo (33.450) y Recoletas Atlético Valladolid (30.116) en el ranking de asistencia acumulada. Especial mención merecen Tubos Villa de Aranda y Frigoríficos del Morrazo, que repiten también entre los cinco equipos con mayor tasa de ocupación de sus pabellones, con un 89,2% y un 84,2% de media, respectivamente en la campaña 2025/26.

La experiencia de partido como eje del crecimiento

Los registros en las gradas también reflejan la estrategia impulsada por ASOBAL y sus clubes para reforzar el vínculo con los aficionados y enriquecer la experiencia de partido. A lo largo de la temporada se han desarrollado distintas activaciones en torno a encuentros destacados del calendario, como ‘El Gran Derbi’ catalán, la activación especial en León con motivo del cierre de la primera vuelta antes del parón navideño, el ‘Partido de la Energía’ en Logroño, la celebración del título liguero del Barça o el cierre de temporada en Granollers.

Estas iniciativas reflejan una visión compartida orientada a incrementar el valor de la competición más allá de la creciente competitividad sobre la pista, consolidando a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL como una propuesta de entretenimiento deportivo cada vez más completa.