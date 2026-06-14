Rafa Yuste, tras ganar la Champions con el Barça de balonmano: "Con Carlos Ortega pasa lo mismo que con Flick"

El Barça levantó en el Lanxess Arena de Colonia su Copa de Europa número 50. El equipo de balonmano venció por 37-34 al Füchse en la final de la EHF Champions League con una exhibición en todas las facetas del juego.

Nielsen, Makuc, Frade y Janc fueron los jugadores azulgranas más destacados en el partido, y es que fue un gran esfuerzo coral. Con este título, Carlos Ortega logró su tercer título en cinco temporadas. Sobre el entrenador y su continuidad precisamente habló el actual presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, y le comparó con el técnico de fútbol, Hansi Flick.

"Con Ortega pasa lo mismo que con Flick. Está profundamente arraigado a Barcelona y a Cataluña. Es feliz aquí y se ha visto en la emoción que ha mostrado. Cuando una persona se emociona de esa manera es por muchas razones: por las victorias, por el equipo, pero también por todo lo que le rodea. Estoy convencido de que podrá seguir en el Barça todo el tiempo que quiera porque es un gran entrenador y una persona excepcional", explicó.

Además de Yuste, el presidente electo, Joan Laporta, también estuvo en Colonia para animar al equipo. Ambos estallaron en euforia tras el triunfo.

"Alcanzar las 50 Copas de Europa es una cifra extraordinaria. Es muy difícil que un club pueda llegar a ese registro. Quiero acordarme de todos los socios, también de los que ya no están, porque con su apoyo han hecho posible que el Barça conquiste tantos títulos continentales. Esto demuestra que somos el mejor club del mundo también desde el punto de vista deportivo, algo que me llena de orgullo como presidente y que estoy seguro de que también ilusiona a todos los socios", aseguró Yuste sobre un número redondo en las vitrinas del club culé. "Las Copas de Europa cuestan muchísimo de ganar y por eso se valoran todavía más cuando se consiguen. Siempre recuerdo la primera del fútbol, la de 1992, porque fue histórica y quedará para siempre en la memoria de todos."

"Todavía podemos mejorar un poco más la temporada porque nos quedan por delante la final de baloncesto y la final de fútbol sala. Ojalá podamos darle otra alegría a Joan Laporta. Se lo merece porque una parte importante de este éxito también es suya, por su apuesta por el balonmano. Quiero destacar igualmente el trabajo de Enric Masip, de Joan Soler, responsable de la sección, y, por supuesto, de la afición", agregó Yuste.

Sobre las claves del éxito del equipo, destacó que el equipo "tiene un hambre enorme de triunfos. El secreto es que nunca se rinde ante las adversidades. Además, es una familia muy unida. Si a eso le sumas un gran entrenador, un equipo que siente los colores y una afición que siempre está detrás, tienes todos los ingredientes para competir al máximo nivel."

Yuste, además, declaró que "el dinero no lo es todo" tras ganar al Füchse: "Hoy hemos vencido a un gran equipo con un presupuesto superior al nuestro, pero en el deporte el dinero no lo es todo. Nosotros debemos defender nuestra identidad y mantener un equilibrio entre la gestión deportiva y la económica. Es algo que ya dijimos cuando Joan Laporta regresó a la presidencia. Puedo asegurar que el balonmano es y seguirá siendo una sección de referencia dentro del club. Haremos todo lo posible para seguir cosechando éxitos."

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A nivel financiero, Yuste aseguró que el club está "muy cerca de recuperar el Fair Play financiero de LaLiga y las secciones también forman parte de esa planificación" y habló sobre Emil Nielsen, que dejará el club este verano: "Sinceramente, me gustaría que Emil no se marchara. Con eso lo digo todo. Evidentemente, las puertas del club siempre estarán abiertas para él."