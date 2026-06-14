La genialidad de Ortega: "Me quito el sombrero ante mí mismo, ¿no?"

El Barça sigue haciendo historia y este domingo ha conquistado la decimotercera Champions League de la sección y la 50ª Copa de Europa en la historia del club, un logro que han celebrado todos al ritmo de 'Queen' en el Lanxess Arena, Joan Laporta y Rafa Yuste incluidos.

El fin de semana ha sido una vez más una pléyade de emociones, desde el ataque del Aalborg en semifinales con 25 segundos por jugar y con 28-28 hasta la injusta expulsión de Ludovic Fàbregas que complicó mucho la final en la segunda parte. Aun así, el equipo derrotó al Füchse Berlin por 37-34.

Uno de los más felices era Carlos Ortega. El malagueño sigue sacando el máximo de un equipo al que llegó en el verano de 2021 en plena tormenta por la destitución de Xavi Pascual y de David Barrufet. En cinco cursos, el equipo ha llegado siempre a Colonia y ha ganado tres títulos (2022, 2024 y 2026).

Ortega tuvo que ser sujetado tras la expulsión de Fàbregas / EFE

"Mucha alegría. Estoy satisfecho y muy orgulloso del equipo. Hemos hecho un trabajo increíble en esta temporada, para enmarcar. El pasado verano se fueron diez jugadores y vinieron ocho y, con todo eso, el equipo ha trabajado y ha crecido. Hemos jugado un balonmano increíble", explicó el técnico.

"La expulsión de 'Ludo' coincidió con el cambio de Luís (Frade), porque estaba con mucho desgaste y queríamos reservarlo. Alguien tenía que defender en el centro. Ian seguro que lo hará, pero necesita un par de años, que coja algunos kilos. El equipo ha estado excelente en todo", prosiguió Ortega.

"Tenemos un equipo de competidores increíbles. Jugadores implicados, un equipo que trabaja y que intenta sacar lo mejor. Hay que disfrutarlo. Lo malo de ganar así todos los títulos es que el año que viene nos lo pedirán y eso es prácticamente imposible. Se van dos jugadores muy importantes como Emil (Nielsen) y Domen (Makuc). Tendremos que adaptarnos y a ver cómo nos ajustamos, pero la idea es seguir compitiendo al máximo", admitió.

La gestión del partido de Carlos Ortega fue extraordinaria / EFE

Carlos Ortega sumó su novena Champions (seis como jugador del Dream Team) y se destaca aún más al frente del balonmano universal. "A ver, es brutal. Yo no soy mucho de ego, que lo tengo, por supuesto, pero como entrenador tengo que guardármelo por el bien del equipo. Estoy orgulloso y satisfecho. Se me han acabado los calificativos y, si queremos sacar pecho, en cinco temporadas hemos llegado a las cinco Finales Four y hemos ganado tres", dijo.

Y ahí soltó su frase genial de la noche: "No era nada fácil el momento en el que llegué y tuve que ir haciéndome con el equipo. Me quito el sombrero ante mí mismo también. Se puede decir, ¿no? Si tengo que tomar decisiones por el ego, afectarían al equipo y lo primero es el equipo, siempre. Si me tengo que callar algo por el equipo, me lo callo. Lo primero es el equipo. Eso es una cosa que tengo muy clara desde que empecé a ser entrenador.