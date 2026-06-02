El Barça, una liga perfecta y un récord goleador: una hazaña que empieza a ser costumbre

Se agotan los calificativos para describir al Barça de balonmano. Aunque cada temporada se da casi por hecho que volverá a conquistar la Liga Nexus Energía Asobal, en gran parte por la superioridad de sus recursos, eso no debe restar ni un ápice de mérito a lo que consiguen Carlos Ortega y sus jugadores.

El conjunto azulgrana encadena ya 16 títulos ligueros consecutivos, una cifra extraordinaria que evidencia un dominio sin precedentes. Pero más allá de los éxitos acumulados, lo que sigue distinguiendo a este equipo es su ambición inagotable: ganar, volver a ganar y seguir mejorando. Una mentalidad competitiva que parece no tener fin.

Con este nuevo título de Liga, el Barça alcanzó los 33 campeonatos ligueros en su historia. Además, todo apunta a que el conjunto azulgrana seguirá aumentando su palmarés en los próximos años y una hegemonía que, por el momento, parece no tener techo ni rival en el balonmano español.

Saric, Bazán, Nielsen y Makuc levantan el título de liga / FCB

Una liga perfecta

Pero, más allá de un título que ya parece una costumbre en el Palau Blaugrana, lo verdaderamente extraordinario es la manera en que ha llegado. El Barça ha firmado una Liga perfecta (la octava en la historia del club), con 30 victorias en 30 jornadas. Ni un empate ni una sola derrota.

El conjunto dirigido por Carlos Ortega ha sido capaz de sacar adelante todos los encuentros del campeonato gracias a la calidad de su plantilla, pero también a su ambición competitiva y a la excelente gestión del técnico malagueño. Ortega ha conseguido mantener a sus jugadores permanentemente enchufados, evitando cualquier atisbo de relajación pese a la enorme superioridad mostrada a lo largo de toda la temporada.

Carlos Ortega, el 'arquitecto' del Barça / VALENTÍ ENRICH

Ni las lesiones ni las rotaciones han supuesto un problema para el Barça, que ha sabido adaptarse a todos los escenarios y circunstancias que se le han presentado durante la temporada. No resulta nada sencillo convertir cada partido en una victoria, pero el equipo de Carlos Ortega lo ha conseguido para firmar una Liga perfecta. Un registro que, además de evidenciar su superioridad, refleja el máximo respeto por la competición.

Un vendaval ofensivo

Y es que el Barça ha firmado esta temporada otros registros espectaculares en la Liga Asobal. Con su victoria de este domingo en Logroño, el conjunto azulgrana superó por primera vez en su historia la barrera de los 1.200 goles en una campaña liguera de 30 jornadas. En concreto, el equipo de Carlos Ortega cerró el campeonato con 1.204 tantos, una cifra inédita que arroja una media de 40,1 goles por partido. Un rendimiento ofensivo extraordinario.

Este registro supera el que hasta ahora era el mejor de la historia del club culé, establecido en la temporada 2014-15, cuando el Barça anotó 1.187 goles en 30 jornadas, con una media de 39,5 por encuentro. Un récord más que cae ante un equipo que sigue empeñado en ampliar los límites de la excelencia.

El Barça quiere prolongar su felicidad total / VALENTÍ ENRICH

La capacidad goleadora del Barça quedó patente también en varios partidos de este curso. En febrero, el conjunto azulgrana igualó su récord de anotación en un encuentro de Liga al imponerse al EÓN Horneo Alicante por 51-32. Sin embargo, apenas dos meses después volvió a superarse. El 15 de abril, los de Carlos Ortega firmaron una exhibición ofensiva en la pista del Rebi Cuenca, donde se impusieron por un contundente 23-52.

Con esos 52 goles, el Barça estableció una nueva plusmarca histórica del club azulgrana en la competición e igualó el récord absoluto de la Liga Asobal, que ostentaba en solitario el Atlético de Madrid desde la temporada 2011-12, cuando derrotó por 52-27 al Academia Octavio.

De Xavi Pascual a Carlos Ortega

La primera Liga perfecta del Barça llevó la firma de Xavi Pascual en la temporada 2013-14. El conjunto azulgrana cerró el campeonato con 30 victorias en 30 partidos, 1.146 goles a favor (38,2 por encuentro), 709 en contra (23,6) y una diferencia media de 14,6 tantos por triunfo. Pascual repitió la hazaña en la campaña 2014-15, también con pleno de victorias. Aquel curso, el Barça firmó 1.187 goles (39,6 de media) y encajó 783 (26,1).

La racha continuó en la temporada 2015-16, en la que los azulgranas ganaron los 28 encuentros disputados tras la retirada del BM Aragón. El balance fue de 1.059 goles anotados (37,8 por partido), 704 recibidos (25,1) y una diferencia media de +12,7. Un año después, en la 2016-17, el Barça volvió a completar una Liga inmaculada con 30 victorias, 998 goles marcados (33,3), 740 encajados (24,7) y un promedio de +8,6.

Xavi Pascual construyó un Barça extraordinario / VALENTÍ ENRICH

La temporada 2019-20 quedó interrumpida por la pandemia de la Covid-19, aunque el conjunto blaugrana había ganado los 19 encuentros disputados hasta ese momento. En ellos sumó 730 goles (38,4 por partido), recibió 472 (24,8) y mantuvo una diferencia media de +13,6. Pascual puso el broche a su etapa en el banquillo con otra Liga perfecta en la campaña 2020-21. El Barça ganó sus 34 partidos, anotó 1.315 goles (38,7 de media), encajó 818 (24,1) y alcanzó una diferencia media de +14,6, la mejor registrada hasta la fecha.

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Por su parte, Carlos Ortega logró su primera Liga perfecta en la temporada 2022-23, la segunda al frente del equipo. El balance fue de 30 victorias, 1.187 goles anotados (39,6 por encuentro), 804 recibidos (26,8) y una diferencia media de +12,8. Y repitió este curso. Datos espectaculares.