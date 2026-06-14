Joan Marín confirma la inminente renovación de Carlos Ortega: "Estará muchos años con nosotros"

A horas de la final de la EHF Champions League ante el Füchse Berlín, el responsable de la sección de balonmano del Barça, Joan Marín, valoró de forma muy positiva la campaña azulgrana: "El bagaje de la temporada sólo puede ser excelente, independientemente de lo que pase esta tarde en la final. Y si se gana, entonces ya sería matrícula de honor. Si tenemos en cuenta que el equipo se renovó profundamente el pasado verano, todavía tiene más mérito. Estamos contentos".

El dirigente azulgrana reconoció que el desgaste físico acumulado tras la semifinal puede convertirse en un factor importante ante el conjunto alemán. "Va a ser difícil. Aparte de que jugamos más tarde, tuvimos la prórroga. El partido fue muy intenso y el equipo acabó muy cansado, con mucha gente tocada, pero somos el Barça, vamos a darlo todo. Sería maravilloso conseguir la Champions, que sería el séptimo título de la temporada, algo que tan solo se ha conseguido dos veces en la historia", apuntó.

En clave de planificación deportiva, Marín dejó entrever que la continuidad del técnico Carlos Ortega y de todo su cuerpo técnico está muy cerca de concretarse: "Trabajamos por adelantado porque nos lo pide el mercado, que tiene esta característica que hay que trabajar con dos años por adelantado. Lo del entrenador y todo el staff es una prioridad y en breve tendremos noticias positivas. Creemos que Carlos y su staff son las personas indicadas para llevar este proyecto y son ideales para el club. Sé que estarán muchos años con nosotros".

Sobre la confección de la plantilla de la próxima temporada, también confirmó el plan con los pivotes: "La idea es que siga Oscar (Grau) y los dos pivotes que tenemos (Frade y Fabregas)". Pese a que habrá más salidas que incorporaciones, Marín recordó la importancia de la cantera azulgrana para completar el grupo. "Tenemos gente de la base que subirá. Las bajas son las que ya conocéis todos", señaló al respecto de las salidas esta temporada de Bazán, Nielsen y Makuc.

Uno de los asuntos clave del mercado azulgrana será la sustitución de Emil Nielsen en la portería. En este sentido, Marín puso en valor el nivel del guardameta que llegará para reforzar la posición: "Sergey (Hernández) no es cualquiera. Fue el MVP de la pasada Final Four y está en el siete ideal de la Bundesliga. No es un portero cualquiera".

Marín también fue preguntado por las actuaciones arbitrales de los últimos encuentros europeos y reconoció su malestar, aunque evitó alimentar cualquier polémica con la competición: "No estamos teniendo suerte. Supongo que es un accidente totalmente esto, aunque la verdad es que el arbitraje de ayer volvió a ser malo. No nos pitaron bien en Nantes en el último partido y esperamos que vaya bien esta tarde. En general, hay un poco más de nivel de arbitraje en toda Europa y a veces te toca un mal arbitraje y no creo que haya nada más. Creo que somos un club muy respetado y esta competición está enamorada de nosotros y nosotros de ella".

En la misma línea, reivindicó el papel histórico del Barça en el desarrollo del actual formato de la Champions League. "Esta competición la creamos nosotros. Teníamos la semifinal y la final a ida y vuelta, con la vuelta normalmente en el Palau, que teníamos un gran ambiente y ganábamos dinero, pero creímos que éste era el proyecto para el futuro del balonmano, creímos en él y no nos sentimos nada extraños ni encontramos nada", explicó.

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Por último, Marín agradeció el respaldo constante del presidente Joan Laporta y se refirió a la posibilidad de alcanzar una cifra histórica de títulos europeos para la entidad azulgrana. "Nosotros agradecemos mucho al presidente el apoyo que nos da y yo creo que él también se encuentra muy bien con nosotros. Lo de las 50 Copas de Europa sería muy bonito, pero si no se consigue ya llegarán la temporada que viene seguro. El Barça siempre ganará cosas", finalizó.