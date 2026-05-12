Vieri: "¿Bastoni? No hay nadie insustituible. Hasta Messi dejó el Barça"

La presión sobre Alessandro Bastoni será total a partir del miércoles, una vez haya jugado la final de la Copa de Italia. A partir de ahí, se deberá decidir su fichaje por el Barça y será el propio futbolista el que deberá apretar si desea marcharse del Inter, ya que todo dependerá de la tasación final que imponga el equipo italiano. El mítico exdelantero del Inter, Christian Vieri, dejó claro que Bastoni tiene las puertas abiertas para salir: "Es un futbolista estratégico para el Inter y, sin duda, uno de los mejores centrales del mundo, pero no hay jugadores insustituibles. Incluso Messi dejó el Barcelona en su momento", comentó en una larga entrevista a la 'Gazzetta dello Sport'.

Vieri dejó muy claro que nadie debe interponerse al futbolista y que debe ser el propio Bastoni el que acabe eligiendo, ya que de lo contrario, la historia acabará mal: "Tiene que decidir, con el corazón y con la cabeza. Nadie puede ponerse en su lugar, y cada decisión que tome merecerá el respeto de todos. Ha sido tratado injustamente, y él hará su propia valoración", sentenció.

El exdelantero también se rindió al temporadón de Lautaro Martínez, un futbolista al que sí considera intransferible para el Inter: "Podría convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. Superará a Spillo Altobelli e incluso, por qué no, a Meazza: aún le faltan cien goles para alcanzar esa cifra, pero sin duda no se detendrá ahí. Le quedan muchos años a este nivel; tiene la mentalidad de quienes nunca se rinden. Cuando me preguntan qué lo diferencia de otros delanteros, siempre respondo lo mismo: marca goles. Lautaro marca goles de todas las maneras. Y es un ganador nato: es evidente que es el jugador más peligroso de Sarri, sobre todo porque tiene la oportunidad histórica de levantar dos trofeos en cinco días. Eso no sucede a menudo en una carrera", indicó.