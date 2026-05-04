¡El Inter ya admite oficialmente el interés del Barça por Bastoni!

El Inter de Milán ganó la Liga y comienza a planificar ya su próximo proyecto deportivo. Para ello, el club italiano necesita vender y Alessandro Bastoni estaría en el mercado siempre que llegara una buena oferta. El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, afirmó por primera vez de forma oficial que el Barça sí tiene interés en fichar al central aunque por ahora no hay nada definido: "No niego que el FC Barcelona esté interesado en él, pero por ahora es un interés muy superficial y carece de fundamento hablar de más cosas en este momento", sentenció.

Marotta dejó muy claro que será el propio Bastoni el que debe definir su futuro, ya que al final son los futbolistas los que mandan sobre su destino: "Como siempre hemos dicho, el jugador solo se irá si él mismo expresa ese deseo. De momento, es nuestro jugador, quiere quedarse y estamos contentos con él", sentenció.

El presidente del Inter señaló que se trata de uno de los mejores centrales del mundo y que eso le hace un futbolista especialmente valorado en el mercado y con una tasación importate: "Bastoni es un jugador de primera categoría; muchos clubes de toda Europa lo siguen de cerca, al igual que a otros futbolistas. Nosotros estamos muy satisfechos de su crecimiento y su rendimiento".

El Inter ha comenzado ya ha jugar con el nombre de Bastoni, conscientes de que necesitan realizar una gran venta. Y esperan que el Barça mueva ficha de forma oficial con números encima de la mesa y propuestas oficiales. En Italia tienen claro que venderían al futbolista por una cantidad cercana a los 60 millones de euros, pero el club blaugrana desea reabajar el precio. Bastoni debe hablar con el club en las próximas semanas y, si desea salir hacia el Barça, deberá realizar un gesto tanto de forma interna como públicamente para que la operación pueda llegar a buen puerto.