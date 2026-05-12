El sorprendente nuevo destino que aparece para Lewandowski

El Barça sigue pendiente de la decisión final de Robert Lewandowski a la oferta realizada para renovarle por una temporada. El agente del delantero polaco, Pini Zahavi, se encuentra en Barcelona a la espera de tomar una decisión con todas las propuestas que tiene encima de la mesa. Lewandowski indicó hace unas horas que no le importaría ir a jugar a una Liga menor para seguir disfrutando del fútbol y ahora aparece un nuevo destino con el que no se contaba. En Portugal, los medios 'Sport TV' y 'Sapo' aseguran que el Oporto estaría en disposición de firmar al crack polaco por una temporada para suplir la baja del exblaugrana Luuk de Jong y que ya habrían iniciado las gestiones para convencer al goleador.

Según estas informaciones, el Oporto espera reunir en su equipo a la joven promesa del fútbol polaco, el extremo Oskar Pietuszewski, que es la gran esperanza de futuro en su país, con Robert Lewandowski como padrino. En la plantilla también se encuentran los polacos Jan Bednarek y Jakub Kiwior, que estarían presionando a Lewandowski para que aceptara jugar por un año como claro delantero titular del equipo.

La propuesta tendría un rango económico algo inferior, pero estaría plagada de compatriotas en un proyecto que espera atraer al polaco para disputar la Champions con el máximo de exigencia posible. El Oporto va a ganar la Liga con contundencia este curso, muy por encima del Benfica de Mourinho, que ha sido una de las grandes decepciones en el tramo final de temporada.

Lewandowski tiene la oferta a la baja del Barça y también maneja el interés de Milan y Juventus en el calcio italiano. Pese a todo, la propuesta que podría cuadrarle económica y deportivamente sería la del Chicago Fire, que aspira a llevarle a la MLS como gran estrella de su franquicia. Equipos de Arabia Saudí también han preguntado por él y no dan su brazo a torcer.

El delantero polaco tiene dudas porque tanto él como su familia están muy a gusto en Barcelona y todo indica que su amigo Szczesny seguirá una temporada más enrolado al equipo. Lewandowski queire hablar con Hansi Flick para definir su rol de futuro porque se siente preparado para luchar por la titularidad, pero esta temporada ya ha visto como en muchos partidos decisivos ha estado en el banquillo. Ahora sería más propenso a aceptar una oferta de una Liga menor y el Oporto intenta atraerle.